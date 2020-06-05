歡迎在香港30萬公民回家！　加拿大副總理：持續開放尋求庇護

▲ 加拿大副總理方慧蘭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國通過「港版國安法」草案，引起國際社會譴責。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）3日便表示，「非常非常歡迎」在香港的30萬加拿大人返國。移民、難民及公民事務大臣門迪奇諾（Marco Mendicino）也指出，他們有權返回家園。

方慧蘭3日在記者會上表示，「目前約有30萬加拿大人住在香港，他們全部都是加拿大人。親愛的住在香港的加拿大人，我們隨時都非常非常歡迎你們回家。」

香港緊張局勢持續升溫，方慧蘭不願透露有多少香港人赴加拿大尋求庇護。但她強調，加國持續對到他國尋求庇護的民眾開放，「加拿大依然是個歡迎來自世界各地移民和尋求庇護者的國家。」

門迪奇諾3日在下議院發表相同看法，但也強調，他們回國後必須遵守新冠肺炎（COVID-19）疫情下的限制，「這些人有權返回家園。但當他們行使這項權利時，必須依照現行的旅行限制行事，以減少病毒傳播的可能性。」

加國總理杜魯道（Justin Trudeau）2日在記者會上被問及是否打算採取行動支持香港時，則沒有給出明確答案。他回應，「我們持續密切關注香港局勢。我們有30萬公民住在香港，還有數百萬人正在為正義與和平而戰。我們正密切關注及追蹤這些事情，將繼續支持和平、對話及緩和緊張局勢，並支持北京當局與香港人民進行建設性接觸。」

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