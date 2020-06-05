Slack與亞馬遜合作　聯手對抗微軟團隊

▲Slack與亞馬遜達成了一項多年的戰略合作。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導



企業通訊軟體Slack宣布與亞馬遜達結盟，根據雙方簽訂的合約，未來亞馬遜84萬名員工將使用slack平台，而Slack則是被允許運用亞馬遜AWS的Chime相關技術。業內人士指出，這項合作計畫，不僅對Slack大有助益，更意味著兩家公司將聯手迎戰微軟的Teams。

分析師指出，上述合作案意味著亞馬遜所有員工都將開始使用Slack，這無疑對Slack是一個大好消息。目前Slack擁有超過12.2萬名付費客戶，年增長28％。另有超過75萬個組織正在使用免費或付費訂閱計劃。Slack之前最大客戶是IBM的35萬名員工。與亞馬遜合作後，該公司將成為Slack 最大的企業用戶。

據了解，這次的協議主要讓Slack受益的是，亞馬遜將會向所有員工推出Slack。不過，目前還不清楚亞馬遜的84萬名員工中有多少將使用Slack。

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分析人士指，Slack過去就是亞馬遜的客戶，上述合作意味著未來在雲端通訊的競爭領域中，Slack已經不太可能轉向Microsoft的Azure雲服務或Google Cloud。換句話說，Slack與亞馬遜將攜手共同對抗微軟及Google的挑戰。



Slack企業開發副總裁Brad Armstrong表示，「我們尚未使用Azure， 我們的絕大多數服務都在AWS上運行。Slack將來不太可能使用Azure。」