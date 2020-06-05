歐元換匯價升至近3個月高點！換新台幣5萬得多花2440元

▲歐元換匯價來到34.54元。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

歐元匯價登上近 3 個月新高！根據台銀今（6）日下午牌告的外幣現金賣出匯價，歐元來到34.54元，也追平了3月12日的價位。相較四月底的低點匯價，如今換新台幣5萬會少拿到71歐元，等於多花了新台幣近2440元。

根據台銀今天下午牌告的現金賣出匯價，歐元來到了34.54元，是3月11日以來的新高價位，也追平了3月12日當天的34.54元。

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以今天的匯價34.54來說，拿新台幣5萬元可以換到1,454歐元，相較4月24日低點匯價32.78元，當時能換到1,525歐元，足足就相差了有71歐元，等於多花新台幣2440元。

在國際匯市方面，歐元同樣走強，根據彭博匯率，歐元兌美元匯率為1歐元兌1.1355美元，是3月9日匯率1歐元兌1.1450美元、近3個月以來新高。

歐洲央行日前將大流行病緊急資產收購計畫（PEPP）的規模從7,500億歐元提高到1.35兆歐元（1.52兆美元），加碼幅度達6,000億歐元，超過多數分析師預期的5,000億歐元，央行同時將購債措施延長至2021年6月，也承諾至少在2022年底之前 ，將到期債券收回的資金再投資。

摩根大通全球市場策略師Jai Malhi表示，這凸顯了歐洲央行支持復甦的承諾，歐元區很有可能比美國和英國更快擺脫疫情所引發的衰退 。

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