防疫狂買保健食品　經濟部：Q1產值41億元創史上新高

▲防疫需求升溫，食品製造業今年第1季產值達1,126億元，為歷年同期新高。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今(5)日表示，受惠防疫需求升溫，今年第一季食品製造業中，保健營養食品因民眾為增強抵抗力而推升買氣，年增7.32%，產值達41億元，創歴年同期新高。

依據經濟部統計，今年第一季雖有新冠肺炎疫情影響，但食品製造業為民生內需產業，因國內疫情控制得宜，加上防疫需求升溫，109年第1季產值達1,126億元，年増2.41%，為連續4季正成長，且為歷年同期新高。

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官員指出，食品製造業各產品受疫情影響，表現兩樣情，保健營養食品、膳食及菜餚與鮮乳屬於受益產品，表現相對亮眼。

▲防疫需求升溫，食品製造業今年第1季產值達1,126億元，為歷年同期新高。（圖／經濟部提供）

民眾因防疫減少外出，自行在家料理餐食帶動需求，膳食及菜餚第一季產值達78億元，年增8.81%；鮮乳亦因民眾防疫儲備需求而增產，惟飲料店受疫情影響業績下滑，減少鮮乳訂單，抵銷部分增幅，僅年增2.94%，但產值52億元，雙創歴年同期新高。

展望後市，經濟部表示，隨著國人對即食餐食、膳食及菜餚、保健營養食品等產品需求不斷攀升，加以政府持續強化食品安全管理，業者亦積極提升產品品質，有效提振了民眾消費信心與意願，今年食品製造業產值可望續保佳績。

依據統計，我國食品製造業產值於102年突破4千億元水準，至108年已達4,629億元，連續4年創新高，年增3.16%。其中，其他食品業(包含烘焙炊蒸食品、膳食及菜餚、調味品、麵條及粉條類食品、糖果、製糖、製茶等)占45%居冠，產值2,102億元，年增4.92%，連續17年正成長，為食品製造業成長之主要貢獻來源。

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