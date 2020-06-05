疫情難出國門權益不縮水！花旗展延信用卡機場服務1年　卡友免申請

▲疫情下民眾難出國門，信用卡機場服務用不到，花旗宣布使用期間展延1年。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各國祭出旅遊禁令，花旗（台灣）銀行今（5）日宣布，針對2020年核卡或是續卡的3大頂級卡客戶包括Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡，將機場接送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延1年。

受到疫情影響，民眾無法出國，更無法使用信用卡所提供的機場相關服務，許多人擔心這些權益服務，因為使用期限到期，平白損失。

請繼續往下閱讀...

花旗銀行表示，針對2020年核卡或是續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，主動展延機場相關服務，包括機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延至次一年度年費日之前一日，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，將會主動協助客戶展延服務，保障卡友權益。

舉例來說，Citi Prestige卡友原本享有每年8次免費機場接或送服務，以及6次免費機場外圍停車服務，若客戶於2020年1月10日核卡之後，因疫情關係而無法使用，直到次年度也就是2021年1月10日續卡時，花旗行將統一在次月月底前，協助續卡客戶將前一年度未使用的權益再次展延，因此卡友總計可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2022年1月9日。

花旗銀行指出，預計最快於今年6月底前，主動調整將今年1月至5月續卡的客戶進行機場權益展延；5月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身