　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電領軍！台股站上11400點關卡　創3個月來新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股上漲86點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國航空股及金融股大漲，台股今 (5) 日開高走高，盤中高點來到11482點，終場收在11479點，上漲86點或0.76%，成交量1792.49億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以311.5元作收、上漲1.80%；鴻海（2317）以78.50元作收、上漲0.13%；股王大立光（3008）以4270元作收、上漲0.71%。

請繼續往下閱讀...

隨國內疫情趨緩，觀光類股和航空類股表現也跟著強勢，不過生技醫療族群漲多拉回，相對大盤弱勢。

類股指數漲跌互見，其中運輸類股漲幅最大2.35%，玻璃類股下跌0.57%，跌幅最大。

加權指數今日一舉越過10,400點，創下3月5日來的新高，有望將挑戰3月5日的盤中高點11,525點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，美股持續強勢，加上近期許多的外資論壇及法說會，讓大家對於先前疫情的擔憂逐漸解除，同時也看到台灣受惠在超前部署，另外第二季表現比預期強勁，第三季也沒有旺季不旺季的情況，導致市場正在重新調整估計，也不斷吸引資金進場。  

展望後市，李秀利建議投資人選股不選市，可以留意車用、紡織、電子、半導體、面板等族群的個股，另外只要目前成交量維持在大於5日均量，多頭氣勢依然會持續。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
快訊／國道1號匝道6車連環撞！銀車撞爛險夾成三明治　路段塞爆
以為是木耳…龍井國中營養午餐出現「老鼠全屍」！學生驚倒飯菜3
陪內診發現閨蜜得菜花！她「驚慌露餡」挖出驚人內情…醫一看懂了
「神風式」撞擊影片曝！桃園騎士闖紅燈撞休旅車噴飛...機車翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

油價止跌回穩、疫情趨緩　台塑四寶5月營收終止連3降微幅反彈

搶救經濟　歐洲央行將購債規模拉高至1.35兆歐元

花蓮養雞場未達共識　卜蜂宣佈建廠計劃喊卡

歐元換匯價升至近3個月高點！換新台幣5萬得多花2440元

台積電領軍！台股站上11400點關卡　創3個月來新高

明天罷韓投票勞工出勤薪資該怎麼算　勞動部回應了　

防疫狂買保健食品　經濟部：Q1產值41億元創史上新高

大立光傳「鏡頭專利」授權蘋果　超前部署避開紛爭！iPhone新機引股價強漲

疫情難出國門權益不縮水！花旗展延信用卡機場服務1年　卡友免申請

苗栗2死3傷車禍　記憶體大廠美光證實為台中廠員工「將盡可能提供協助」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

油價止跌回穩、疫情趨緩　台塑四寶5月營收終止連3降微幅反彈

搶救經濟　歐洲央行將購債規模拉高至1.35兆歐元

花蓮養雞場未達共識　卜蜂宣佈建廠計劃喊卡

歐元換匯價升至近3個月高點！換新台幣5萬得多花2440元

台積電領軍！台股站上11400點關卡　創3個月來新高

明天罷韓投票勞工出勤薪資該怎麼算　勞動部回應了　

防疫狂買保健食品　經濟部：Q1產值41億元創史上新高

大立光傳「鏡頭專利」授權蘋果　超前部署避開紛爭！iPhone新機引股價強漲

疫情難出國門權益不縮水！花旗展延信用卡機場服務1年　卡友免申請

苗栗2死3傷車禍　記憶體大廠美光證實為台中廠員工「將盡可能提供協助」

陽明山獲證全球首座寧靜公園！夢幻湖「寂靜步道」把聲音還給大自然

VICTON 3個月內光速回歸！新歌MV藏玄機　手電筒舞引爆話題

國中會考數學是國小程度！　考飲料買賣竟有7萬人抱蛋

快訊／台64高架「6車連環撞」大車急煞…轎車險夾成三明治　回堵大爆塞快避開

FB提高各國營媒體資訊透明度　陸央視、新華香港皆已被註記

油價止跌回穩、疫情趨緩　台塑四寶5月營收終止連3降微幅反彈

罷韓投票前夕喊話　江啟臣：政治不應影響高雄市政的進步

CBA／林書豪聽到將復賽「連發3顆愛心」　「現在打籃球最有意義」

《愛的迫降》寫在百想藝術大賞前：正赫遇上世理　找回會笑的自己

快訊／宜蘭大學傳爆炸聲響！實驗室儀器起火燃燒　1研究生受傷送醫

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

即／威力彩「頭獎號碼」出爐！靠你獨拿6.6億

影／味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

苗栗2死3傷車禍　美光證實為台中廠員工：盡可能提供協助

新制勞退滿15年　首批勞工6萬人可領月退

加油要快！下周油價估漲1.8元「九二汽油站回20元大關」

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

振興3倍券這樣用最划算！　專家：選「非實體券」有這3大優點

王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

明天罷韓投票勞工出勤薪資該怎麼算　勞動部回應了　

油箱快加滿！下周油價擬調漲1.8元「要多花一個便當錢」

超越LINE Pay Money！街口支付用戶數破230萬

房貸低利　薪轉戶可享最低1.38%

他在號子裡遇貴人　彰化農家漢變億元大戶

更多熱門

相關新聞

謝金河：台灣下一個亮點產業　資安商機！

謝金河：台灣下一個亮點產業　資安商機！

財信傳媒董事長謝金河，昨（4）晚在臉書發文，建議大家可以把一部分的焦點用來研究台灣的資安產業。

台股早盤上漲38點　指數續站11400點

台股早盤上漲38點　指數續站11400點

台股進入高壓區　法人：短期宜減碼操作、挑選中小型股

台股進入高壓區　法人：短期宜減碼操作、挑選中小型股

台積電帶頭衝鋒！指數收盤上漲73點　將挑戰11400點大關

台積電帶頭衝鋒！指數收盤上漲73點　將挑戰11400點大關

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

關鍵字：

台股收盤台股收盤

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面