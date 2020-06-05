台積電領軍！台股站上11400點關卡　創3個月來新高

▲台股上漲86點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國航空股及金融股大漲，台股今 (5) 日開高走高，盤中高點來到11482點，終場收在11479點，上漲86點或0.76%，成交量1792.49億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以311.5元作收、上漲1.80%；鴻海（2317）以78.50元作收、上漲0.13%；股王大立光（3008）以4270元作收、上漲0.71%。

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隨國內疫情趨緩，觀光類股和航空類股表現也跟著強勢，不過生技醫療族群漲多拉回，相對大盤弱勢。

類股指數漲跌互見，其中運輸類股漲幅最大2.35%，玻璃類股下跌0.57%，跌幅最大。

加權指數今日一舉越過10,400點，創下3月5日來的新高，有望將挑戰3月5日的盤中高點11,525點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，美股持續強勢，加上近期許多的外資論壇及法說會，讓大家對於先前疫情的擔憂逐漸解除，同時也看到台灣受惠在超前部署，另外第二季表現比預期強勁，第三季也沒有旺季不旺季的情況，導致市場正在重新調整估計，也不斷吸引資金進場。

展望後市，李秀利建議投資人選股不選市，可以留意車用、紡織、電子、半導體、面板等族群的個股，另外只要目前成交量維持在大於5日均量，多頭氣勢依然會持續。

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