王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

▲餐飲龍頭王品集團今（5）日召開股東常會，通過配發每股現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元。圖為王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲龍頭王品集團今(5)日召開股東常會，會中通過配發每股現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元；針對下半年營運展望，王品表示審慎樂觀看待兩岸事業發展，隨著疫情趨緩、品牌持續調整，集團營收與獲利率均可望持續成長。

王品股東會今天於台中市瑞助營造訓練中心召開，今年因防疫需求不開放媒體採訪，繼前年發放75折優惠券、去年發放500元抵用券後，今年股東會紀念品加碼發放2,200元抵用券，期望將「股東變鐵粉」。

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▲王品集團旗下17個品牌今年啟動美食外送餐點服務。（圖／記者湯興漢攝）

國內防疫逐漸解封，政府推出振興三倍券將於7月15日上路，國內餐飲、飯店業陸續搭上順風車加碼優惠，王品集團旗下西堤牛排搶頭香，於全台36家門店直接免費發放「西堤振興券」，來店自取餐點滿額即贈多項美味餐點兌換券，外帶最高現省2,790元，以期吸引外食族群消費回籠。

依據規劃，西堤牛排祭出外帶滿650元即贈「義式雞米花」、滿850贈「主廚沙拉」，滿1,150元贈260元排餐飯，滿1,500元更送出售價380元的排餐飯，最高折扣幅度高達79折，並可於7/1後不分平假日，持券就可到全台門店兌換，讓民眾在不景氣的時代省荷包。

展望後市，王品表示，將以「顧客滿足」為發展策略主軸，重申「服務精神」為全體王品人的天職，希望提升經營效能、建構良好的顧客關係；另外，去年成立的廚藝研發中心，持續推動創新、穩固產品質量，以期帶動王品於台灣市場的競爭力。

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