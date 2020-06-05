回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

▲美國達美航空等航空公司自從新冠肺炎疫情爆發以來遭到中國民航局禁飛，但北京4日表示，將會鬆綁外國航空禁令。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

美國政府3日表示，由於北京拒絕美國航空公司重啟飛往中國的航班，因此華府也將於16日起禁止中國客運班機入境。但是，北京4日宣布鬆綁外國航班禁令，美國運輸部也傳出有意修改先前的禁令，允許部分中國客機持續營運，出入國境。

美國運輸部3日宣布，由於北京本月拒絕美國航空公司重啟赴中航班，違反兩國於1980年簽署的航空旅遊協議，因此16日起也將禁止中國航班入境，以「重建美中航空公司之間的競爭平衡，以及公平、平等的機會」。根據美方統計數據，兩國1月時每周大約有325個往返航班，3月底只剩下大約34個。

消息一出，中國政府4日表示，將會鬆綁新冠肺炎防疫禁令，允許更多外國航班入境。因此，美方也透露，有意修改3日提出的命令，允許部分中國航班持續營運，國內航空公司8日起也被允許恢復每周一次的赴中航班。

但是，外媒指出，各家業者先前已提出每日2至3次赴中航班的申請，對於政府拋出的「每周一次」航班意願不明。此外，美國官員與航空公司私下也對於修改過後的命令表達擔憂。

綜合《路透社》、BBC報導，由於新冠肺炎疫情，美國總統川普禁止大部分中國旅客入境，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）3間營運往返中國航班的公司也暫停航線，截至台灣時間3日尚未獲得中國民航局批准復飛。與此同時，中國國際航空、南方航空、東方航空、廈門航空等公司在疫情期間仍有航班進出美國。

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