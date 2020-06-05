渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

▲根據調查，高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，推估60歲財富巔峰時期握有的財富平均僅有87.7萬美元。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打集團最新發布「全球財富預期」調查，台灣地區受訪者預估在60歲時，可望達到財富巔峰值87.7萬美元（約新台幣2,622萬元），報告結果指出，其中有75%受訪者將面臨財富缺口，並不足以支付理想的生活品質。

渣打集團「全球財富預期」調查（Wealthy Expectancy Study），調查範圍包括台灣、中國大陸及香港等10個市場，針對近萬名新興富裕族群、富裕族群、高資產族群等3種不同財富階段的受訪者進行線上問券調查，綜合收入與資產現況、存款、退休基金、投資等要素，推估在60歲時預期擁有的財富巔峰值。

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調查結果指出，台灣受訪者平均財富巔峰預估值為87.7萬美元（約新台幣2,622萬元），略低於全球平均100萬美元，而香港的平均財富巔峰值則可望達249.7萬美元，也是這次受調查的10個市場中最高，排名第二、第三的是新加坡（240.6萬美元）、中國大陸（217.2萬美元）。

調查也指出，台灣受訪者預期到60歲時，僅有9%的人有希望達到或是非常接近預期的財富目標，而有近75%的人與理想的財富目標有超過5成的差距。

渣打進一步分析台灣人財富預期有差距的原因，主要是投資理財習慣偏好存款與股票、股利等資產類別；與其他市場相比，台灣使用數位理財平台與工具的比例也較低，僅近3成受訪者會使用數位平台如網站、投資理財app等管道進行財富管理，推估這可能是實際財富與預期目標有落差的原因。

渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，即便是富裕或高資產族群，隨著總體經濟的變化，也無法確保未來財富與生活品質無虞，銀行必須提供客戶全方位理財規劃與諮詢服務，協助他們達成理想中的財富目標，因此將打造完善的數位平台與服務，將便捷的金融服務融入到客戶的生活。

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