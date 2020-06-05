癌患砸重金「肝動脈導管」搶命卻脫落　一個月後病逝...告別式超跑雲集

▲吳先生的家屬為他舉辦隆重的告別式。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名吳姓癌末男子曾在生前發文控訴，指左營一間診所進行肝動脈導管埋設，但事後意外發生導管滑脫，當時吳男控訴診所內的吳姓醫師有醫療疏失，沒想到發文後一個月，吳先生就不幸病逝，5日家屬舉辦告別式，現場千萬級高檔名車雲集，場面相當盛大。

▲吳先生的好友在告別式現場用大圖輸出的照片弔念他。（圖／記者黃子倩攝）

一個月前才剛怒控醫師醫療疏失的吳先生，突然病逝，這消息讓他生前的好友以及家屬難以接受，5日選在夢時代旁的台糖空地，替他舉辦隆重的告別式，吳先生的生前好友也特別大圖輸出多張與他的合照，要來弔念這位好朋友。

在2017年被診斷出罹癌的吳姓男子，2019年8月到左營一家診所進行「永久的肝動脈化療」，在大腿埋設了導管，但沒想到2019年的11月4日發現大腿紅腫嚴重，當時詢問診所醫師，醫生表示為「這是化療藥副作用與併發症」，給予一條外傷藥膏塗抹，但18天之後，情況越來越嚴重，吳姓男子趕緊轉院就診，但卻被醫師告知最嚴重得截肢。

當時被指控的診所醫師找來律師出面說明，委任律師劉嘉凱表示：「吳姓病患確實有在這個診所就診，他是有化療的需求，只是他在化療過程中，導管有滑脫，診所醫師有建議另行裝入，但是吳姓病患沒有接受，另外求診，現在事隔大半年，診所對吳姓病患後續為何會導致這個結果並不了解，相關訴求希望病患可以循求正常途徑，向高雄市衛生局請求調處或是走醫療審議的程序，診所這邊都會欣然接受」。

▲吳先生的家屬為他舉辦隆重的告別式。（圖／記者黃子倩攝）

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