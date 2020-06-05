搶救經濟　歐洲央行將購債規模拉高至1.35兆歐元

▲前歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）表示歐元區正面臨前所未有的緊縮。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導



歐洲央行週四宣布，將增加6000億歐元（6720億美元）的緊急債券購買計劃，同時將該計劃的執行期限延長至2021年6月，或直到歐洲央行認為危機結束為止。值得注意的是，儘管歐洲央行再度加大上述量化寬鬆的力度 ，以期望在新冠肺炎危機解除後可以提振經濟，但根據歐洲央行更新的經濟預測，其數據卻仍遠低於3月的水準。



為了支撐歐洲的經濟，歐洲央行宣布加碼購入6000億歐元的政府債券，這使得該行的購債總額達到1.35兆歐元。 對此，部份分析師質疑，提高了6,000億歐元後，是否能支付到2021年6月的購買量。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）則表示，此舉可望帶來適當的通膨規模，達到刺激經濟的效果。

根據了解，歐洲央行在3月份宣布的緊急計劃有效的降低歐元區國家的借款成本。其中，義大利10年期政府票據的收益率從高點1.56％下跌至1.40％。希臘，葡萄牙和西班牙債務也有類似的效應。

貝倫貝格銀行（Berenberg bank）首席經濟學家霍爾格·施密丁（Holger Schmieding）表示，「更具進取性的貨幣政策立場有助於遏制下行風險。」

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不過，拉加德（Lagarde）表示，「歐元區正面臨前所未有的緊縮。」根據歐洲央行最新的經濟預測，歐元區經濟今年將收縮8.7％，然後在2021年和2022年分別反彈至5.2％和3.3％。

這些預測遠遠低於歐洲央行3月份的預測，當時歐洲央行預測2020年的GDP為0.8％。

歐洲央行還表示，預計歐洲的通貨膨脹率將在2020年達到0.3％，到2021年達到0.8％，遠低於該行要求通貨膨脹「接近但低於2％」的命令。拉加德解釋說，「預測取決於大流行的持續時間以及整個地區採取的政策的有效性。」

在數據揭示出歐洲新冠病毒危機的嚴重性之後。歐元區的失業率已從3月份的7.1％上升至4月份的7.3％，儘管該區的商業活動稍後有所恢復，但是，對於2020年第二季度的整體經濟表現仍然存在擔憂。歐洲央行此前曾警告稱，因疫情關係，在最壞的情況下，歐元區經濟可能收縮多達15％。