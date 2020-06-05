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和泰興業起家厝再現風華！中部分公司動土　「彰化新地標」預計明年5月完工

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▲▼大金空調,和泰興業,起家厝,動土,彰化,商辦。（圖／大金空調提供）

▲彰化縣長王惠美（右五）與和泰興業總經理王玄郎（右四）主持開工儀式。

圖、文／大金提供

和泰興業於1963年選擇於彰化設廠，從早期的生產不銹鋼餐具、廚具爐具，到代理大金空調後成為台中分公司。近年來隨著業務面及進出貨量的成長幅度，考量建物屋齡，以及原有的空間漸顯不敷使用。同時也希望藉由本案的建築規劃設計，打造出一棟兼具商務辦公及倉儲物流機能的實用綠建築，構成引領業界的標竿。

和泰興業總經理王玄郎：「謝謝彰化鄉親大力支持重建，未來主要滿足幾點需求：因應供貨需求的成長，規劃整體物流動線，並加入垂直運輸動線，促使倉儲物流運轉順暢。建築設計結合大金品牌意象與現代建築，呈現舒適明亮且分區明確的工作環境，能有效提升營運效率，規劃整合相關機能以及附屬設施，使營運管控更加容易。」彰化縣長王惠美：「為了服務鄉親，和泰興業預定在此有兩期的工程投資，第一期主要是商辦及物流中心，也期許有更多的企業能持續投資彰化，讓彰化繼續發光發熱！」

請繼續往下閱讀...

和泰大金協助客戶量身打造最適合的空氣解決方案。兼顧舒適與節能的空間、與自然共生的黃金級綠建築規劃，也落實在本次的中部分公司。台灣綠建築四大指標群中，本案皆全數落實執行，並符合綠建築九項指標中的八項指標。整體建築物預計於明年5月份完工，期待能帶來煥然一新的面貌，更好的服務體驗。

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