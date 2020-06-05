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康和證去年賺0.47元　將持續深耕金融科技、拓展國內外債券承銷

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▲康和證券董事長鄭大宇（右）與總經理邱榮澄（左）。（圖／康和提供）

▲康和證券董事長鄭大宇（右）與總經理邱榮澄（左）。（圖／康和提供）

記者陳心怡／台北報導

康和證券今(5)日召開股東會，並表示雖然今年初爆發的新冠肺炎疫情增加營運難度，但康和將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並以全面提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展為目標。未來亦不排除各種合作機會，透過策略合作夥伴互助互惠，提供投資人全方位的金融理財服務。

受惠於台股集中市場與店頭市場表現亮麗，康和證券去年轉虧為盈，合併稅前淨利達3億846萬元、稅後淨利2億8836萬元，每股稅後淨利0.47元。子公司康和期貨去年獲利亦創新高，稅後淨利達9334萬元。當日股東會並通過配發0.33元的現金股息及0.07元的股票股利。

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康和證券長期深耕金融科技，不斷在產品與服務上研發創新，去年獲得國家品牌玉山獎的肯定。康和證券董事長鄭大宇表示，康和積極轉型，以創新為核心策略，所投注的努力近年已逐漸開花結果。其中，為因應逐筆交易制度而自行開發的證券電子交易系統，以2毫秒的高速運算展現康和具備承接高頻交易客戶的實力；而響應普惠金融政策，康和推出的「自訂槓桿股權選擇權」創新商品，不僅滿足小資族購買績優高價股的需求，更讓投資人提前體驗盤中零股交易。

在承銷業務方面，康和證券多次陪同主管機關，遠赴日本、越南、中國等地舉辦台灣資本市場上市上櫃說明會，積極推動優質海外企業來台上市櫃，獲得主管機關肯定。康和輔導的永固-KY已於5月20日順利掛牌上市，累計已成功輔導7家KY公司來台掛牌。

債券業務方面，康和長期參與公債市場交易，連續6年榮獲優良中央公債造市商的肯定。今年預計將觸角拓展至國內、外債券承銷等業務，增加穩定的收益。

子公司亦表現不俗。康和期貨去年度國內、外期貨與選擇權總業績量及海外期貨市占率皆顯著成長，全年獲利再創新高。康和投顧代理「KBI替代能源解決方案基金」今年再度榮獲傑出基金「金鑽奬」之「三年期天然資源股票基金」獎。除代表KBI深耕綠能產業、精準掌握投資契機之外，更凸顯康和投顧精選優質基金的深厚功力。

鄭大宇表示，今年將持續聚焦核心事業，穩健經營，強化對於各業務及各事業體之執行成果的監督檢討，希望增加穩定收入，降低因風險投資報酬波動對公司損益之影響；此外，在強化獲利結構的同時，亦重視風險管理與合規遵法，嚴格要求各部門強化風控與合規。未來將繼續秉持「誠信、穩健、服務、永續 」的經營理念，提供優質、專業、客製化服務，落實風險管理機制，提升公司營運體質與競爭力，以成為兩岸三地優質金融服務的標竿企業為目標而持續努力。

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