古法下葬8個月大染疫男嬰　恐怖「屍傳人」害部落12人確診

▲疑似死於新冠肺炎的男嬰，被懷疑是造成部落感染主因。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名疑似感染新冠肺炎的死去8個月大男嬰，近來被指出可能是造成當地傳統部落Xavante多人被傳染確診的主因，當時那名男嬰因為健康急速惡化，送醫隔天便身亡，所以在來不及確認死亡原因的情況下就被帶回部落下葬。

當地亞馬遜原住民行動組織(OPAN)表示，這名男嬰上月10日因為出現嚴重呼吸道症狀，被懷疑有可能感染新冠病毒，送到馬托格羅索州(Mato Grosso)一間公立醫院治療，然而隔日便不幸身亡，遺體被裝入棺材中送回原本所居住約600人的村莊，族人們依循傳統禮俗為他舉行了葬禮。

為了防止病毒擴散，巴西國家衛生監管局(ANVISA)建議，任何有可能感染新冠病毒或已確診的死者棺材均要妥善密封，然而部落在幫男嬰舉行喪禮時卻沒有按照規定，造成該部落至少12人確診。OPAN組織指出，男嬰的喪禮可能導致病毒傳入部落，再加上當地醫療水準不完善使得疫情大流行，不過村民以及部落族人皆強調，醫療團隊從來沒有提醒他們男嬰有可能染疫。

根據巴西原住民聯合會(APIB)資料，該國已有超過1800名原住民染疫，其中180例死亡，名單中除了可能染疫的8個月男嬰，伯南布哥州(Pernambuco)、聖保羅市南部的帕雷列魯斯區(Parelheiros)也有傳出嬰兒死亡的案例。

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