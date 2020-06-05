想逃卻被卡車撞！非裔慢跑遭射殺倒地細節曝光　白人嫌開3槍辱罵歧視髒字

▲25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）社區慢跑被白人父子檔獵殺，美國司法部已對此案展開仇恨犯罪調查。（圖／翻攝推特「2speak_easy」）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）外出慢跑遭到槍殺一案，3名涉案被告4日全數現身法院聽證會，法官現已認定，有足夠證據能針對3人展開審判調查。只不過，就在全美掀起種族示威抗議之際，經探員調查，亞伯里生前曾被卡車撞擊，且當他身中3槍倒地後，更遭被告辱罵帶有歧視性字眼「他X的黑X」（f***ing n***er）。

綜合CNN等外媒報導，這場聽證會持續約7個小時，64歲退休員警格雷戈里（Gregory McMichael）、其34歲兒子崔維斯（Travis McMichael）及拍下槍擊過程的50歲白人男子布萊恩（William Bryan Jr）4日均現身聽證會，而喬治亞州調查局探員理查戴爾（Richard Dial）則是到場作證說明。

▲法院聽證會4日登場。圖為64歲退休員警格雷戈里（Gregory McMichael，右）、其34歲兒子崔維斯（Travis McMichael，左）。（圖／達志影像／美聯社）

根據戴爾與布萊恩的說詞，身為白人父子檔鄰居的布萊恩以為亞伯里涉及社區偷竊事件，一度朝著父子檔高喊「你們抓到他了嗎」，且在3人均未撥打911報案的狀態之下，展開一連串追逐，亞伯里多次試圖逃跑；期間，亞伯里一度轉向布萊恩的方向想逃，但布萊恩一度以為對方試圖闖入他的車內，隨後用卡車側面撞擊亞伯里。就在亞伯里在身中3槍倒地後，崔維斯朝著亞伯里辱罵「他X的黑X」（f***ing n***er）。

不過，布萊恩也首度透露槍案發生前的現場對話。當時格雷戈里在車上目睹事發經過，朝著兒子說「不要開槍、不要開槍」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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▲亞伯里慢跑時遭到槍殺，警方在事發後2個月才以謀殺罪、重傷害罪把格雷戈里與崔維斯這對父子檔逮捕到案。 （圖／翻攝Twitter@AquilaThomas09）

回顧事件經過，亞伯里今年2月23日在布倫瑞克住家附近沿著薩蒂拉河岸（Satilla Shores）旁的17號公路慢跑時遭人開槍，隨即和下車的2名持槍白人對峙，並與持長槍的男子扭打，他在第2聲槍響時揮拳，但遭第3槍擊中，最終倒下身亡。隨著槍擊畫面曝光及後續發酵的抨擊聲浪，警方在事發後2個月才以謀殺罪、重傷害罪把格雷戈里與崔維斯這對父子檔逮捕到案，隨後拍攝者布萊恩也被逮捕。

當被問及是否認為父子檔的行為出於自我防衛，然而戴爾坦言，事實正好相反，「我覺得，亞伯里是被追到跑不動為止，當時他眼前有2個選擇，背對著一個持槍者或是赤手空拳與對方搏鬥，而他選擇了戰鬥。」

戴爾表示，崔維斯過去在社交通訊媒體經常使用帶有歧視性的「黑X」（n***er）一詞。根據調查，崔維斯在IG回覆他人傳來的訊息之中，曾提及「要是他們把『他X的黑X』的腦袋炸掉，那就更好了」等內容，但因無法找到當初的原始訊息，所以無法確認崔維斯指的是哪一個事件。此外，他也說，崔維斯曾提及熱愛他的工作，因為那裡沒有任何一名「黑X」。

▼ 亞伯里母親汪達庫柏瓊斯（Wanda Cooper-Jones）也出席。（圖／達志影像／美聯社）

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