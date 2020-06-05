台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

▲台化副董事長洪福源。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

台化今（5）日召開股東會公布108年度營收狀況，合併營收為3154億9906萬元，年減835億7518萬元，衰退20.9%；合併稅前利益為371億747萬元，年減248億5782萬元，衰退40.1%；台化去年稅後純益299.91億元，年減38.5%，換算每股純益5.14元。今天股東會通過每股配發現金股息3.8元。

台化副董事長洪福源表示，108年度營收減少主要原因為安排生產廠歲修較多及芳香烴三廠事故影響產量減少，不過除了事故外，主要還是因為中美貿易戰及新產能投產影響，市場觀望氣氛濃厚，石化產品價格大幅下跌，其幅度遠大於油價下滑幅度導致營利減少。

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此外，洪福源也提到，108年國際經濟詭譎多變，且中東地緣正義衝突紛起等因素拖累全球經濟及貿易成長。而上半年石化產品市場需求延續107年的氣勢有穩定成長情況，不過到了下半年中美貿易戰摩擦家大，特別是以大陸市場為主的台灣石化產業影響更大，大陸市場內需顯疲弱之際，石化產品價格也隨著油價下跌快速下滑，下游客戶觀望保守，導致第三季獲利下跌，第四季大陸石化又有新產能投入，市場需開始失衡呈現有量無價情況。

展望未來，洪福源說，109年將鑒於108年芳香烴三廠異常事故的發生，因此推動人員、設備及環境改善專案，進一步達到安全生產目標，另外，在寧波已啟動新建年產20萬噸PIA及擴建苯酚廠油年產30萬噸提高到40萬噸，另外塑膠布在兩岸三廠的複合材料廠將擴充至13.2萬噸。此外，與台塑石化合資的美國路州石化廠已在今年初取得環評許可，將全力啟動興建。

洪福源也提到，今年初全球接受到新冠肺炎疫情衝擊，各國為了防疫進而封城，導致消費市場衰退，在加上年初油價崩跌，使石油周邊產品跟著下跌，雖然OPEC已協議減產油價逐漸上升，且疫情也逐漸趨緩，不過對於下半年是否能恢復以往的景氣還有待觀察。



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