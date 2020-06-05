勇男火山口救26年好友　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游150公尺

▲男子為了好友，不惜跳入危險的火山口湖中。（圖／翻攝自Twitter／detikcom）

記者李振慧／綜合報導

印尼一名男子因為好友不幸掉落火山口，為了及時打撈出對方的遺體，竟然不顧危險也跳入火山口湖中，在40度高溫與充滿腐蝕液體的環境中游泳約150公尺，最後順利將好友遺體給帶回岸上。

居住在印尼東爪哇省的59歲男子阿里芬(Ahmad Arifin)，近來因為不顧危險搶救好友遺體而受到警局表揚，他的61歲好友安迪卡(Andika)上周因為伊真火山口湖底震動，被突然暴衝出來約3公尺的海浪給擊中落水，遺體後來於隔日浮出水面，一心想盡快帶回好友的他沒穿著防護衣就直接下水撈屍。

伊真火山口被稱為世界上酸性最高的湖，火山口湖水的平均溫度為30至40度。阿里芬表示，當時腳一碰水就覺得溫度很燙，但他仍毫不猶豫下水去找朋友，很快便游到安迪卡下沉的身體附近，「那裡的湖水具有腐蝕性，即使是堅硬的鋼和鐵浸泡時間一長也都可以破壞，而且湖口的硫磺氣味很刺鼻，感覺有點像毒氣」。

面對惡劣的環境，阿里芬仍涉險將好友遺體給帶了回來，接受表揚時表示，自己這樣做並不是為了被稱為英雄，只是無法容忍一起工作26年的好友遺體繼續浮在水中。警察局長則稱讚，阿里芬的行為雖然危險，但讓大家見證到令人動容的友情。