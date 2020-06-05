「別站我家草皮」！澳洲總理戶外受訪被打斷　往後退都聽住戶的

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在講解補助修建房屋政策時被打斷。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

澳洲總理莫里森在新南威爾斯州（New South Wales）接受媒體戶外訪問時，一位住戶突然打開家門，對著站在自家庭院的一行人大喊「可以請大家離開草皮嗎？我才剛重新種好草皮」，莫里森沒有任何遲疑，立即回覆「當然，我們大家往後站一點。」

根據《衛報》報導，這個小插曲發生在莫里森接受訪問的過程中，正當他滔滔不絕講解關於修建房屋補助的政策時，旁邊一戶人家突然開門，一位男子走了出來打斷莫里森的話。莫里森很淡定的完成男子的指示，讓一群人離開草皮，又繼續解釋政策。總理與居民有趣的互動，也讓網友讚道：總理太親民！

關於這個「修建房屋補助」的政策，澳洲政府計畫提供要在6到12月之間修建房屋的單身民眾或夫婦25000澳元（約51萬台幣），這項計畫估計將動用6.88億澳元（約台幣141億元）。

澳洲在3月進入近30年來的首次衰退，為了刺激經濟，政府制訂一系列經濟計畫。這個房屋補助的資格，則參考申請人2018年度以後的納稅申報單，單身者年薪需低於12,500澳元（約台幣25萬元），夫妻合計年薪需低於20,000澳元（約台幣41萬元）。