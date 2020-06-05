街口支付使用人數衝破230萬　首度超越LINE Pay Money奪冠！

▲根據金管會統計，到今年4月底為止，電子支付使用人數達829萬人，一舉衝破800萬人次關卡。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年4月底為止，電子支付使用人數達829萬人，一舉衝破800萬人次關卡，其中街口支付使用人數達233.6萬人，首度超越LINE Pay Money，奪下冠軍寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年4月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約829萬人，較上年同期增加319萬人，成長62.55%。

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統計也指出，2020年4月當月代理收付實質交易款項金額約37.2億元，較上年同期增加4.9億元，年增率15.17%；4月當月收受儲值款項金額約46.7億元，較上年同期大幅成長235.97%；而成長幅度也很大大的是電支帳戶間款項移轉，4月共有16.2億元，年增200%。

另從使用人數來看，街口支付以233.6萬人首度超越LINE Pay Money，奪下冠軍寶座，排名第二的是LINE Pay Money（229.3萬人），也就是原本的LINE Pay一卡通，至於第三名則為玉山銀行（116.2萬人）。

至於收付交易部分，街口支付以16.8億元排名第一，而玉山銀行、LINE Pay Money則名列第二、三，金額分別來到10.2億元、6.9億元。