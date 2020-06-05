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印度央行積極寬鬆政策　有利債市走高

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▲▼美元,美金,美鈔,錢,鈔票,存款。（示意圖／pixabay）

▲法人建議投資人以公債及高信評企業債為投資首選。（示意圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

此前新冠疫情蔓延未歇，市場憂心全球經濟增長因此放緩。保德信投信指出，疫情本質並非結構性經濟惡化，且印度整體人口結構偏年輕，解封後復工可展現的生機活力暢旺，預期今年下半年GDP將逐季成長。此外，近來印度央行運用傳統降息或非傳統政策工具加大市場流動性，有利債市表現。惟建議投資人以公債及高信評企業債為投資首選，以長期布局方式持有。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，近來印度新增確診案例隨檢測數上升而增長，目前確診病例約15萬人次。政府為避免疫情擴大，宣布延長全國封鎖至5月底。張世東認為，這將反映疫情延長封城將使景氣動能受到衝擊，因此印度4月製造業及服務業PMI分別墜至27.4、5.4，創下歷年以來最低點。

有鑒於此，為了刺激經濟活絡，印度央行5/22意外宣布降息，將基準利率(附買回利率)調降40bps至4%；張世東預期在通膨受控下，印度接下來仍有機會持續降息。除此之外，印度央行進行各項傳統、非傳統寬鬆政策下，市場資金來到2017/4月高點，此有利於印度債市收益率下滑，價格上漲。

另外，近來市場關注富蘭克林關閉其印度子公司所管理6⽀固定收益基金，此為所投資之低信評非銀行金融公司債失去流動性，故其導致基金無法應付投資人贖回需求。為此，近期印度央行向共同基金提供約5000億盧比的特別流動性貸款，並允許企業債基金、銀行和國有企業基金、及信用風險基金可以將其資產之額外15%投資於主權債或國庫券。

由於疫情未歇，這將使封城一再延長，也可能影響經濟復甦時間點。目前市場預期Q2 GDP為-5.1%，下半年景氣即回溫。張世東認為，印度經濟復甦動能不可小覷，因疫情本質並非結構性經濟惡化，且印度整體人口結構偏年輕，復工後可展現的生機活力將較暢旺。此外，印債可望納入全球債券指數，惟建議投資人以公債及高信評企業債為投資首選，及早布局可享收益優勢。

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