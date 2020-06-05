箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

▲日本兵庫縣寶塚市發生23歲男大生持十字弓射箭殺人事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣寶塚市4日上午10時發生一起十字弓逆倫血案，23歲的嫌犯野津英滉以十字弓攻擊4名家人，祖母、母親以及伯母各中一箭，而小他一歲的弟弟則是身中兩箭。據了解，野津箭箭瞄準頭部，可以說是殺意堅決。幫忙報警的鄰居表示，事發當天家裡的對講機突然響了，誰知道打開門後，竟然看到一名女性右頸中箭，箭甚至射穿至左耳下，讓他嚇得趕緊報警處理，並叫了救護車。

根據《每日新聞》報導，鄰居向警方表示，「家裡的對講機響了後去開門，結果竟然看到一名女性右耳下方中箭，箭甚至射穿到左耳下方。她蹲在門口說，『我中箭了。』我連忙替她叫救護車。」警方到場後，隨即將該名重傷女性送醫，並在案發家中發現分別倒在不同房間的被害人，其中祖母與母親因為傷勢嚴重，被發現時已經心肺停止，而頭部中兩箭的弟弟經搶救後，在4日晚間傷重不治。

另一名鄰居表示，救護車來了之後，有看到一名脖子中箭的女性被抬出，看起來還有意識，口中好像在說著什麼。

警方以殺人未遂嫌疑當場逮捕野津，並在客廳找到行兇用的十字弓。據了解，野津家為兩層樓的透天住宅，野津先在一樓射殺三名家人後，再打電話叫伯母到家中，等到伯母一開家門，便以十字弓瞄準頭部射箭。伯母中箭後，嚇得當場奪門而出向鄰居求救。

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