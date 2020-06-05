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把朋友砍成肉醬！ 45歲大媽冷血虐殺　滿身血喝咖啡坐等警察到場

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記者吳孟臻／綜合報導

烏克蘭羅波基夫卡（Loboikivka）1日發生一起駭人的謀殺案。45歲的女性娜塔莉亞（Natalia）涉嫌虐殺60歲的朋友瓦希里（Vasily），在警方抵達現場時，她滿身沾染被害者的鮮血，悠哉地坐在板凳上抽菸、喝咖啡，冷血行徑讓人不寒而慄。

據了解，兩人本來在家裡開趴狂歡，黃湯下肚後兩人發生口角。娜塔莉亞先用菜刀多次砍殺瓦希里，接著再用斧柄把對方殘殺成血肉模糊的模樣。兇嫌毆打、折磨被害人整晚，直到確定對方斷氣才報警。

當警方到達現場時，看到前院滿是鮮血，娜塔莉亞則是坐在門廊，血跡沾滿身體和雙腿，悠悠哉哉地享受早晨第一杯咖啡跟第一根菸。警方看到瓦希里殘缺不全的遺體後，對娜塔莉亞的冷血感到驚駭不止。

娜塔莉亞冷靜地向警察交代整晚的殺人細節，對謀殺坦承不諱，但不記得發生衝突的原因。當地報導指出，娜塔莉亞16歲的女兒目睹整起謀殺案，現在已被安置在孤兒院，接受專人的心理輔導。

隔壁的鄰居黛安娜（Diana）向媒體透露，「他的頭皮被剪掉一塊，而且嘴裡被塞入麵包，讓人聽不到他的求救聲」。警方表示，瓦希里遭虐時其實活著，代表生前遭受殘忍至極的折磨，直到嚥下最後一口氣。

鑑識組在被害者頭部跟身體發現多處菜刀砍傷的傷口。警方發言人斯塔切夫斯卡（Hanna Starchevska）指出，娜塔莉亞將被送到精神病院檢查，如果罪刑確定，將面對最高15年的刑期。

鄰居表示，娜塔莉亞出現酗酒問題前，曾擔任過當地的郵局局長，是個受人尊敬的女性。

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