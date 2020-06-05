FBI：無情報指出「反法西斯團體ANTIFA」與暴動有關…打臉川普！

▲美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威遍地開花，但情勢越演越烈，引發一連串暴力行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威情勢失控，總統川普將國內暴動全都歸咎於「反法西斯主義」（ANTIFA）團體，5月31日更宣布要將其列為恐怖組織。但是，聯邦調查局（FBI）華盛頓外勤辦公室的調查報告表示，「沒有情報指出，ANTIFA涉入周日（5/31）的暴力行動」。

FBI華盛頓外勤的調查報告，「根據機密人力來源（CHS）仔細調查、公開來源與社群媒體夥伴的參與及聯絡……沒有情報指出，ANTIFA涉入或出席周日的暴力行動」。

▲「佛洛伊德之死」示威延燒，華盛頓特區（Washington, D.C.）衝突升溫。（圖／達志影像／美聯社）

此份報告標題為「喬治．佛洛伊德死後華盛頓地區內亂的責任歸屬」，被標註著「僅供官方使用」（FOUO），是由一名FBI官員匿名提供給《國家雜誌》（The Nation）。FBI自從上周末開始每天發布類似報告，在文件中的「關鍵更新」部分提及示威的一系列暴力行動，包括有人朝向警察扔磚頭，以及民眾發現一個裝有爆炸性物質的後背包。

FBI一名內部人士透露，上述文件中，沒有任何ANTIFA涉入暴力示威的證據，反而針對某一個極右翼社群媒體團體提出警告，稱其成員「呼籲極右翼分子攻擊聯邦探員，使用自動武器對付示威者」。《國家雜誌》為了避免造成執法調查的困擾與阻礙，在報導中沒有公布該組織的名稱。

▲ANTIFA是激進的反種族主義、反國族主義組織，據FBI調查，該組織與這一次示威暴動無關。圖為奧勒岡州波特蘭（Portland）的ANTIFA團體進行抗議。（圖／達志影像／美聯社）

佛洛伊德之死示威遍地開花，情勢逐漸演變成暴動，川普將國內動亂歸咎於「反法西斯聯盟領導的無政府主義者」與「激進的左派無政府主義者」，並在推特發文指出，他會將ANTIFA列為恐怖組織。但如今FBI調查無果，美國政府目前也沒有權力將國內團體定義為恐怖組織，ANTIFA甚至不是一個有組織的團體。

ANTIFA是「反法西斯者」（anti-fascist）的縮寫，這是一個激進的反種族主義、反國族主義組織，不仰賴司法體系，對抗右翼勢力，與之相關的團體過去會透過破壞財物、實施暴力表達訴求。

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