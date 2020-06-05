　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

壓迫黑人象徵！美維州拆除「內戰南方邦聯將軍」雕像…回應示威

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,維吉尼亞州,里奇蒙,南北戰爭,南方邦聯,李將軍,General Robert E. Lee。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「佛洛伊德之死」示威遍地開花，維吉尼亞州民眾來到內戰時期南方邦聯李將軍（General Robert E. Lee）的雕像前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」示威延燒，位於維吉尼亞州、內戰時期南方邦聯李將軍（General Robert E. Lee）的雕像再遭破壞。州長諾沙姆（Ralph Northam）於4日宣布，將盡快拆除雕像。外界指出，李將軍雕像象徵種族主義、壓迫與仇恨，此舉是朝向解決體制性歧視問題邁出一步。首府里奇蒙（Richmond）市長斯通尼（Levar Stoney）也表示支持。

綜合CBS、《路透社》報導，「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威遍地開花，位於維州里奇蒙紀念碑大道（Monument Avenue）的李將軍雕像近年不斷遭受破壞，本周又被噴漆寫下「停止白人至上」以及「結束警察暴行」等標語。也有示威者圍繞在汙損雕像旁邊，高舉拳頭、單膝跪地，象徵性地譴責種族主義。

▲美國維吉尼亞州州長諾沙姆（Ralph Northam）宣布拆除內戰時期南方邦聯李將軍（General Robert E. Lee）的雕像。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吉尼亞州州長諾沙姆（Ralph Northam）宣布拆除李將軍（General Robert E. Lee）的雕像。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍的諾沙姆4日在記者會上表示，州府總務部將會「盡快」把雕像從基座上拆除，儘管此舉將會引發李將軍仰慕者的不滿，「但它以前是錯誤的，現在也是錯誤的，所以我們要把它拆掉」。他宣布此消息以後，獲得熱烈掌聲回應。

南北戰爭時期，李將軍以南方邦聯「總司令」的身分，帶領主張蓄奴的南軍打仗，是當時最出色的將軍，也是美國歷史上一代名將。根據《美聯社》，他的雕像是維州政府所有，在諾沙姆政府團隊「與社區共同合作決定它的未來」之前，將被移至倉庫保存。維州總務部發言人證實計畫正在進行中，但並未透露詳細內容。

▲美國,維吉尼亞州,里奇蒙,南北戰爭,南方邦聯,李將軍,General Robert E. Lee。（圖／達志影像／美聯社）

▲李將軍於南北戰爭時期帶領主張「蓄奴」的南方邦聯打仗，因此被視為種族主義、壓迫與仇恨的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

里奇蒙市長斯通尼（Levar Stoney）對此表示贊成與歡迎，「我們國家有2種疫情大流行，新冠肺炎與種族主義。其中一個發展6個月，另一個已經有著400年的歷史。兩者都是致命的，尤其對於黑人與棕色人種。」他認為，州長的命令標誌著「我們州與城市新的一天」。

維州立法委員會非裔核心小組聲明，南方邦聯的紀念碑與雕像是種族主義、壓迫與仇恨的象徵，在持續奮鬥解決體制性種族主義、制度性差別待遇以及「隔離卻平等」遺緒的過程之中，此舉可說是「朝向正確方向邁進一步」，「我們必須持續關注消除各機構內仍存在的體制性種族歧視，才能創造更好的未來」。

維州眾議員瓊斯（Jay Jones）也說，他聽到這個消息時情緒激昂，「對於黑人和其他許多人而言，那是一個象徵，象徵著充滿仇恨與壓迫的時代。」

▲美國,維吉尼亞州,里奇蒙,南北戰爭,南方邦聯,李將軍,General Robert E. Lee。（圖／達志影像／美聯社）

▲李將軍後代羅伯．Ｗ．李（Robert W. Lee，中間）於4日來到雕像前方與「佛洛伊德之死」示威者對話。（圖／達志影像／美聯社）

但是，此舉也被預期遭遇反對聲浪。南方邦聯士兵遺孤組織（Sons of Confederate Veterans）定期在紀念碑大道舉行紀念活動，致力推動保存這些紀念碑與雕像，宣稱捍衛美國歷史，「對抗攻擊我們遺產的狹隘思想……這是一個代價高昂的努力」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。

ET快訊
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
邀女大生陪睡抵房租！色房東挨告　妻護丈夫發聲：有性幻想又怎樣
前女團偶像當媽解放拍「大尺度寫真集」！花7年圓夢狂撈千萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

FBI：無情報指出「反法西斯團體ANTIFA」與暴動有關…打臉川普！

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

白宮戒備升級！1600現役軍人進駐首都圈　華府宵禁後人群不散

美參議員：若英國使用華為5G　可能「放棄在英布署F-35戰機」

美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

佛洛伊德家屬質問！警察局長沉痛「脫帽道歉」：願做一切挽回他性命

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

徹夜凌虐「嘴塞麵包」不讓喊！「友頭皮掀起慘死」還想幫縫　她盯滿地血...淡定喝咖啡

白髮男戴「金鋼狼手套」攻擊示威者　暴怒開車衝上人行道

日本2019出生人口創史上最低「僅86萬」！死亡率戰後新高

法國國慶罕見取消閱兵！　改舉行慶典儀式向醫護致敬

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國570萬人民

81歲李昌鈺宣佈退休　「後浪推前浪」神探故事將繼續推廣

和平抗議卻被捕！　警察搶走糖尿病少女胰島素：他們還嘲笑我發病

歡迎在香港30萬公民回家！　加拿大副總理：持續開放尋求庇護

「別站我家草皮」！澳洲總理戶外受訪被打斷　往後退都聽住戶的

16歲妹天真坦承「跟遠房親戚大叔睡了」　遭2兄弟榮譽處決…家人面前劈頭死！

總裁你壞壞！《浪漫輸給你》合體星光雲直播囉！

中職／林智平未在先發無法打擊王　曾豪駒：看對戰成績安排

境外生返台好難！權益小組赴教育部陳抗　籲7月解禁「分批入境全數回台」

男友家開公司！「離職妹1個半月悔了」　未來公公：只是零用錢...網勸快逃

百想／《梨泰院Class》金多美擊敗「最美小三」韓素希　邕聖祐錯失新人獎

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

百想／《愛的迫降》北韓大媽獲獎哽咽　玄彬溫柔緊盯燦笑鼓掌！

勞工紓困貸款10萬元已額滿　超過6成已拿到錢

【廣編】「全民打棒球REMASTERED」全新裝備系統戰力UP　登入拿紫卡裝備寶箱

遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

鳳梨炸彈餵母象　3嫌犯鎖定了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

10警出任務全失蹤　貨車一開驚見7屍體「肢解成塊」

韓裔女模：亞裔聲援黑人是死蠢！

世紀懸案大突破！德戀童犯涉謀殺

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

英前情報局長：新冠病毒是人造的

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

WHO疑採用造假「奎寧」數據

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

印度暴增近萬感染　國防次長確診

更多熱門

相關新聞

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

「不沉的航空母艦」是二戰名將麥克阿瑟對台灣戰略地位的形容。如今美國學者認為隨著美中衝突加劇，華府應重新考慮讓台灣回到自由國家的共同防禦之列，對抗中國。

疫情下重啟經濟　台並列全球前段班

疫情下重啟經濟　台並列全球前段班

校園內「華盛頓雕像」慘遭示威者「砍頭」！

校園內「華盛頓雕像」慘遭示威者「砍頭」！

非裔慢跑慘死白人槍下　生前被車撞

非裔慢跑慘死白人槍下　生前被車撞

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

關鍵字：

北美要聞維吉尼亞州諾沙姆南北戰爭李將軍General Robert E. Lee佛洛伊德George Floyd

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面