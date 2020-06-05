　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「疫情+非裔之死」川普選情告急！CNN模擬5情況全都輸　連任就看這2州

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 川普美東時間29日召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

▲ 川普上月底召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年以來遭受新冠肺炎（COVID-19）疫情重創、「佛洛伊德之死」掀起大規模示威抗議，也讓許多民眾無心關注11月總統大選。現任總統川普（Donald Trump）需要獲得逾270張選舉人票才能連任，2016年大選中贏得306票，但目前的情勢明顯對他相當不利。

亞利桑那州傳統支持共和黨，最近一次在總統選舉中拿下該州的民主黨人為1996年的前總統柯林頓（Bill Clinton）。德州則是自1976年的前總統卡特（Jimmy Carter）以後，便再也沒有民主黨人在總統大選勝出。

21世紀初期的美國總統大選中，俄亥俄州是搖擺最激烈的州之一，但在2016年向共和黨傾斜，讓川普取得8%的領先優勢。威斯康辛州則普遍被認為是2016年倒向川普後，最有可能在今年11月再次支持他的州。

▲▼美國前總統、民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前總統、民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

川普2016年還贏下另外2個過去支持民主黨的州，包括賓州及密西根州。但截至目前的民調顯示，川普在這2州的支持度落後民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）。

川普競選團隊2020年以來已經在俄亥俄州、威斯康辛州及亞利桑那州砸下破百萬美元買廣告。但上述內容顯示，這些地區的選民目前還是沒有被說服。

CNN模擬以下情況：

1. 若川普丟了德州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以268票對270票輸給拜登。
2. 若川普在密西根州、賓州及威斯康辛州落敗，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以260票對278票輸給拜登。
3. 若川普輸掉亞利桑那州、密西根州及賓州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以259票對279票輸給拜登。
4. 若川普失去俄亥俄州、密西根州及威斯康辛州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以262票對276票輸給拜登。
5. 若川普丟了亞利桑那州、俄亥俄州及威斯康辛州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以267票對271票輸給拜登。

▲ 美國2016年大選結果地圖。

距離大選剩下152天，拜登有許多不同途徑達到270張選舉人票，但川普的機會越來越少。川普若欲連任，最理想也最有可能的方式便是失去密西根州及賓州其中之一，或兩者皆失，同時保住其他所有2016年拿下的州，便可以270票對268票，勉強戰勝敗登。若他只輸掉賓州，將獲得286張選舉人票；只輸掉密西根州則可獲得290票。

政治分析家羅滕貝格（Stu Rothenberg）日前才在專欄寫道，「這個國家和2個月前一樣兩極分化，這場選舉的走向基本上也沒有改變。拜登在全國民調中遙遙領先，有多種途徑獲得270張選舉人票。」

CNN指出，目前拜登握有獲得選票的籌碼比過去任何時候都要更多，川普則相反。這種情勢當然也可能改變，如同2016年大選。直到當年夏天為止的統計都顯示，希拉蕊（Hillary Clinton）將戰勝川普，甚至一路維持到秋天，卻在11月翻盤。川普料將在未來的152天內加緊攻擊拜登，但這無法改變他的選情日漸困難的現實，也不見轉機來臨的跡象。

▼ 非裔之死點燃全美怒火，是川普連任之路一大考驗。（圖／路透）

▲▼1日，白宮外圍鎮暴警察強勢清場。（圖／路透）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
李承翰爸逝「胃裡全是血」　醫點出2可能病因...破裂死亡率5
獨／承翰爸訃聞曝！兒名字「加方框」　內行人揭揪心內幕
柯文哲加碼三倍券　北市65歲以上長者多送1千
快訊／國道1號匝道6車連環撞！銀車撞爛險夾成三明治　路段塞爆
以為是木耳…龍井國中營養午餐出現「老鼠全屍」！學生驚倒飯菜3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國5歲非裔女孩哭著問警察：你會開槍打死我們嗎？

日最大廣告公司電通驚傳炸彈威脅　警方全面封鎖東京本社大樓！

紐約示威者「遭警順手一推」倒地　頭破流出一灘血…手漸漸滑落身軀！

有圖／世界最大「亞洲恐龍足跡」長56厘米！

古法下葬8個月大染疫男嬰　恐怖「屍傳人」害部落12人確診

打耳光又掐喉！家暴男涉謀殺女友　冷血斬首吉娃娃丟垃圾場

馬哈地「逐出黨外」成定局！　馬來西亞土團黨發聲明挺慕尤丁

西班牙政府調查疫情　5.2％國民出現抗體「代表曾被感染」

220棟建築遭縱火！　明尼阿波利斯市「損失16億」　請求聯邦政府援助

台灣領先歐美！疫情下重啟經濟　與紐澳越南日韓並列全球前段班

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

美國5歲非裔女孩哭著問警察：你會開槍打死我們嗎？

日最大廣告公司電通驚傳炸彈威脅　警方全面封鎖東京本社大樓！

紐約示威者「遭警順手一推」倒地　頭破流出一灘血…手漸漸滑落身軀！

有圖／世界最大「亞洲恐龍足跡」長56厘米！

古法下葬8個月大染疫男嬰　恐怖「屍傳人」害部落12人確診

打耳光又掐喉！家暴男涉謀殺女友　冷血斬首吉娃娃丟垃圾場

馬哈地「逐出黨外」成定局！　馬來西亞土團黨發聲明挺慕尤丁

西班牙政府調查疫情　5.2％國民出現抗體「代表曾被感染」

220棟建築遭縱火！　明尼阿波利斯市「損失16億」　請求聯邦政府援助

台灣領先歐美！疫情下重啟經濟　與紐澳越南日韓並列全球前段班

23年來首次！Fuji Rock宣布停辦　主辦無奈：無法確定人人能保持2公尺

台南長中應外科戲劇公演　邀您一同來看好戲！

日職／宋家豪中繼1局挨2分砲　出現2次保送　

1張圖看懂投票日「6件事不能做」！黃絲帶、妨害投票都禁止　違者最高罰50萬

職場遇困難hold不住？　用8個問題測出你的內在勇氣

三倍券價值翻倍！添好運、了凡「用多少就送多少」

美國5歲非裔女孩哭著問警察：你會開槍打死我們嗎？

精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

快訊／台64高架「6車連環撞」大車急煞…轎車險夾成三明治　回堵大爆塞快避開

19歲「小鮮肉老闆」神似肖戰　粉絲「1周買6天」...直播2萬人搶看！

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

國際熱門新聞

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

鳳梨炸彈餵母象　3嫌犯鎖定了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

10警出任務全失蹤　貨車一開驚見7屍體「肢解成塊」

韓裔女模：亞裔聲援黑人是死蠢！

世紀懸案大突破！德戀童犯涉謀殺

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

英前情報局長：新冠病毒是人造的

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉

WHO疑採用造假「奎寧」數據

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

印度暴增近萬感染　國防次長確診

更多熱門

相關新聞

非裔慢跑慘死白人槍下　生前被車撞

非裔慢跑慘死白人槍下　生前被車撞

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）外出慢跑遭到槍殺一案，3名涉案被告4日全數現身法院聽證會，法官現已認定，有足夠證據能針對3人展開審判調查。只不過，就在全美掀起種族示威抗議之際，經探員調查，亞伯里生前曾被卡車撞擊，且當他身中3槍倒地後，更遭被告辱罵帶有歧視性字眼「他X的黑X」（f***ing n***er）。

川普推文　網友「照樣造句」洗版嗆爆

川普推文　網友「照樣造句」洗版嗆爆

華盛頓市長要川普部隊退出首都

華盛頓市長要川普部隊退出首都

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

拉斯維加斯賭城重啟　「美高梅」入住率達兩成

拉斯維加斯賭城重啟　「美高梅」入住率達兩成

關鍵字：

美國大選川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面