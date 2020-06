「疫情+非裔之死」川普選情告急！CNN模擬5情況全都輸　連任就看這2州

▲ 川普上月底召開記者會說明中國議題。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國2020年以來遭受新冠肺炎(COVID-19)疫情重創、「佛洛伊德之死」掀起大規模示威抗議,也讓許多民眾無心關注11月總統大選。現任總統川普(Donald Trump)需要獲得逾270張選舉人票才能連任,2016年大選中贏得306票,但目前的情勢明顯對他相當不利。

亞利桑那州傳統支持共和黨,最近一次在總統選舉中拿下該州的民主黨人為1996年的前總統柯林頓(Bill Clinton)。德州則是自1976年的前總統卡特(Jimmy Carter)以後,便再也沒有民主黨人在總統大選勝出。

21世紀初期的美國總統大選中,俄亥俄州是搖擺最激烈的州之一,但在2016年向共和黨傾斜,讓川普取得8%的領先優勢。威斯康辛州則普遍被認為是2016年倒向川普後,最有可能在今年11月再次支持他的州。

▲ 美國前總統、民主黨總統參選人拜登。(圖/達志影像/美聯社)

川普2016年還贏下另外2個過去支持民主黨的州,包括賓州及密西根州。但截至目前的民調顯示,川普在這2州的支持度落後民主黨準總統提名人拜登(Joe Biden)。

川普競選團隊2020年以來已經在俄亥俄州、威斯康辛州及亞利桑那州砸下破百萬美元買廣告。但上述內容顯示,這些地區的選民目前還是沒有被說服。

CNN模擬以下情況:

1. 若川普丟了德州,但贏得其他所有2016年拿下的州,將以268票對270票輸給拜登。

2. 若川普在密西根州、賓州及威斯康辛州落敗,但贏得其他所有2016年拿下的州,將以260票對278票輸給拜登。

3. 若川普輸掉亞利桑那州、密西根州及賓州,但贏得其他所有2016年拿下的州,將以259票對279票輸給拜登。

4. 若川普失去俄亥俄州、密西根州及威斯康辛州,但贏得其他所有2016年拿下的州,將以262票對276票輸給拜登。

5. 若川普丟了亞利桑那州、俄亥俄州及威斯康辛州,但贏得其他所有2016年拿下的州,將以267票對271票輸給拜登。

