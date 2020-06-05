「疫情+非裔之死」川普選情告急！CNN模擬5情況全都輸　連任就看這2州

▲ 川普上月底召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年以來遭受新冠肺炎（COVID-19）疫情重創、「佛洛伊德之死」掀起大規模示威抗議，也讓許多民眾無心關注11月總統大選。現任總統川普（Donald Trump）需要獲得逾270張選舉人票才能連任，2016年大選中贏得306票，但目前的情勢明顯對他相當不利。

亞利桑那州傳統支持共和黨，最近一次在總統選舉中拿下該州的民主黨人為1996年的前總統柯林頓（Bill Clinton）。德州則是自1976年的前總統卡特（Jimmy Carter）以後，便再也沒有民主黨人在總統大選勝出。

21世紀初期的美國總統大選中，俄亥俄州是搖擺最激烈的州之一，但在2016年向共和黨傾斜，讓川普取得8%的領先優勢。威斯康辛州則普遍被認為是2016年倒向川普後，最有可能在今年11月再次支持他的州。

▲ 美國前總統、民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

川普2016年還贏下另外2個過去支持民主黨的州，包括賓州及密西根州。但截至目前的民調顯示，川普在這2州的支持度落後民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）。

川普競選團隊2020年以來已經在俄亥俄州、威斯康辛州及亞利桑那州砸下破百萬美元買廣告。但上述內容顯示，這些地區的選民目前還是沒有被說服。

CNN模擬以下情況：

1. 若川普丟了德州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以268票對270票輸給拜登。

2. 若川普在密西根州、賓州及威斯康辛州落敗，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以260票對278票輸給拜登。

3. 若川普輸掉亞利桑那州、密西根州及賓州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以259票對279票輸給拜登。

4. 若川普失去俄亥俄州、密西根州及威斯康辛州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以262票對276票輸給拜登。

5. 若川普丟了亞利桑那州、俄亥俄州及威斯康辛州，但贏得其他所有2016年拿下的州，將以267票對271票輸給拜登。

The electoral map is tilting badly against Donald Trump right now | Analysis by @CillizzaCNN https://t.co/3Amkdz1fZd — CNN (@CNN) June 4, 2020

▲ 美國2016年大選結果地圖。

距離大選剩下152天，拜登有許多不同途徑達到270張選舉人票，但川普的機會越來越少。川普若欲連任，最理想也最有可能的方式便是失去密西根州及賓州其中之一，或兩者皆失，同時保住其他所有2016年拿下的州，便可以270票對268票，勉強戰勝敗登。若他只輸掉賓州，將獲得286張選舉人票；只輸掉密西根州則可獲得290票。

政治分析家羅滕貝格（Stu Rothenberg）日前才在專欄寫道，「這個國家和2個月前一樣兩極分化，這場選舉的走向基本上也沒有改變。拜登在全國民調中遙遙領先，有多種途徑獲得270張選舉人票。」

CNN指出，目前拜登握有獲得選票的籌碼比過去任何時候都要更多，川普則相反。這種情勢當然也可能改變，如同2016年大選。直到當年夏天為止的統計都顯示，希拉蕊（Hillary Clinton）將戰勝川普，甚至一路維持到秋天，卻在11月翻盤。川普料將在未來的152天內加緊攻擊拜登，但這無法改變他的選情日漸困難的現實，也不見轉機來臨的跡象。

▼ 非裔之死點燃全美怒火，是川普連任之路一大考驗。（圖／路透）

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