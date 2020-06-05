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白宮防護升級！華盛頓市長要川普部隊「退出首都」　外媒曝：她權力有限

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▲▼示威群眾聚集在白宮外。（圖／路透）

▲ 示威群眾聚集在白宮外。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛依德之死」掀起的示威邁入第10天，白宮外抗議民眾明顯減少，日前仍被捕捉到工人加設防止車輛撞擊的水泥護欄，還有數千名身穿防暴裝備的國民警衛隊（又稱國民兵）及聯邦警察部署白宮及華盛頓紀念碑周圍。華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）4日則表示，希望他們之中大部分人員能夠退出華府。

就在上周末的和平示威後，華府及附近地區的商家半夜遭到破壞、洗劫，迫使鮑賽在1日及2日晚間7點後實施宵禁。白宮外圍防護裝置也不斷升級，過去每逢總統就職遊行才會使用的圍欄4日開始設置，包括將近2.5公尺高的金屬圍欄，以及防範車輛衝撞的水泥護欄。

鮑賽4日則在記者會上表示，她對華府國民警衛隊協助維持秩序沒有意見，但目前正在研究合法的選項，以扭轉總統川普（Donald Trump）從其他州派遣部隊到華府的做法，「我們希望州外的部隊退出華府。」

根據國民警衛對說法，目前約有3300多名隊員部署華府，或在從佛羅里達州、印第安納州、馬里蘭州、密蘇里州、密西西比州、紐澤西州、俄亥俄州、南卡羅來納州、田納西州及猶他州前往華府的路上。

此外，鮑賽還對來自12個聯邦機構的數百名武裝人員的指揮權提出質疑，包括美國海關及邊境保衛局（CBP）、美國聯邦監獄管理局（BOP）、運輸安全管理局（TSA）的人員，本州被派駐政府大樓外及華府街道上。其中部分人員穿著沒有明顯標誌的制服，讓人們對其身分、職責感到疑問。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）4日也致函川普表示，「我們擔心軍事化加劇、缺乏透明度會增加混亂。」

但《路透社》指出，鮑賽的權力有限。華府安全局勢複雜，因為聯邦特區沒有完全的自治權，不像大多數州長全權負責安全事務。華盛頓特區居民繳納聯邦稅，但在國會沒有代表。且在緊急狀況下，聯邦政府凌駕於地方當局之上。華府國民警衛隊便直接向川普匯報工作，而其他地區國民警衛隊則向州長匯報。

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