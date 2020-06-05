解封後去哪兒玩？　逾5成國人最想去花東、離島旅行　國旅花費最高8,000元

▲根據萬事達卡調查報告指出，近6成台灣民眾在解封後，最想去花東或離島旅行。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

解封後國旅商機噴發，根據萬事達卡調查報告指出，近6成台灣民眾在解封後，最想去花東或離島旅行，另有45%的國人表示，在解封後的1至3個月內就會即刻安排出遊行程，還有逾5成的台灣民眾願意花5,000至8,000元安排國內旅遊。

根據萬事達卡消費者旅遊調查報告發現，58%的台灣民眾在解封後，最想去花東或離島旅行，躍居國旅排行之冠，而「防疫五月天」最近造訪的台南（11%）與台中（10%），也成國人最愛造訪遊玩的區域排行二、三名。

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從調查報告中觀察到，台灣民眾對於安排國內2至3天旅遊行程的意願大幅成長65%，且隨著端午連假即將來臨，國人想要馬上去旅行的行動力更加明顯，有45%的國人表示，在解封後的1-3個月內就會即刻安排出遊行程。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文分析，隨著疫情趨緩，國人對於回復常態生活已開始呈現樂觀態度，從萬事達卡最新的消費者旅遊調查報告中我們可以觀察到，不僅台灣民眾對於國內旅遊的意願和疫情之前相較成長55%，同時更有74%的民眾表示接下來將支配最多花費在外出旅遊以及餐飲聚餐等消費行為。

調查報告顯示，國人除了最常以網路推薦與熱門網紅打卡景點來決定出遊地點外，旅遊地是否具有高CP值住宿也是影響民眾選擇出遊地的重要因素之一，有逾5成的台灣民眾表示個人願意花5,000至8,000元進行國內旅遊，在住宿類型中，富有當地特色的民宿則是台灣民眾的最愛，有43%的民眾會優先選擇，其次則是設計旅店，占比為26%。

儘管全球各地陸續開放邊境，但台灣民眾對於出國旅行仍然保守觀望，這次調查也指出，疫情改變了民眾選擇出國旅遊目的地的行為，有7成的台灣民眾不再以自己最想去的目的地為優先選擇，未來將會改以疫情較穩定的國家做為出遊首選。