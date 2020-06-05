前世衛官員點破「WHO終究是政治組織」　從台灣入不了WHA就知…美時代已過！

▲專家表示：世衛早淪成政治組織。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

自新冠肺炎疫情在全球蔓延後，貴為衛生指標的「世界衛生組織」（WHO）也隨著時間暴露許多缺失，更被指控包庇中國隱匿病情。上個月甫結束的WHA世界衛生大會，也因為台灣問題更凸顯世衛組織對於中國的畢恭畢敬。前世衛組織研究政策與合作主任潘蓋斯托（Tikki Pangestu）就表示，大家要認知「WHO終究只是一個政治組織」。

根據《美國之音》報導，日前因為台灣是否可以參加WHA在國際上引發喧然大波，在事過境遷之後，回歸WHO問題本質上，可以看出縱使中國每年只支付400萬美金給世衛組織、美國卻付了4.5億美金，世衛仍明顯傾向支持中國。

對此，前世界衛生組織研究政策與合作主任潘蓋斯托（Tikki Pangestu）直言，中國在世界衛生組織中的份量，已經遠遠超越其他會員國，坦白說，所有會員國都是不惜一切代價的得到自己的利益。

潘蓋斯托也強調，「人們必須要理解，WHO最終都只是一個政治組織，除非修改章程，設定公共衛生指引及標準外其他的使命，不然最終WHO只會是一個被架空的空殼。」潘蓋斯托也台灣想參與WHA作為例子，縱使台灣再努力，有許多國家撐腰，但終究敵不過政治的共識問題。

中國在國際上堅持「一個中國政策」，且不容忍任何以疫謀獨的可能，而在WHA事件上，許多國家對於台灣的支持，在中國的眼中就是「沒有共識」，最終走向與各國出現歧見。

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