台股早盤上漲38點　指數續站11400點

▲台股今（5）日開盤上漲25點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股4大指數周四（4日）收盤漲跌互見，因投資人擔心近期的漲勢過大，過度期待刺激措施和經濟復甦展望。台股今（5）日開盤上漲25點，以11,418點開出。

截至上午9點02分，指數來到11,431點，上漲38點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以308.5元開出，上漲0.82%；鴻海（2317）開在78.1元，下跌0.38%；股王大立光（3008）以4345元開出，上漲2.48%。



美國勞工部最新數據顯示，上周初領失業救濟人數達187.7萬人，為連9周下滑，但續領失業救濟人數接近2150萬人，較前一周的2080萬急增，顯示勞動力市場還需更長的時間才能從疫情後中反彈。

美股標普500指數及那斯達克指數指數4日小幅下跌，終止連4漲的走勢。不過那斯達克指數目前距離2月19日創下的紀錄高點9,817.18點只差約2%。

道瓊指數4日上漲11.93點或0.05%，報26,281.82點；標普500指數下跌10.52點或0.34%，報3,112.35點；那斯達克指數下跌67.10點或0.69%，報9,615.81點；費城半導體指數上漲16.00點或0.83%，報1,953.47點。

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