全球超過650萬確診　新冠肺炎造成38.5萬人病死

▲全球超過650萬人確診。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎4日綜合外電報導

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治時間4日11時（台灣晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球已奪走至少38萬5869條人命，確診總數突破650萬大關。

疫情自去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延196個國家和地區，全球累計確診總數至少652萬2050起，其中至少282萬人被視為康復。

美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診185萬1520例，病故人數達10萬7175人，至少47萬9258人已宣告痊癒。

英國累計死亡人數僅次於美國，迄今共27萬9856人確診，3萬9728人病故；接著依序為義大利確診23萬3836起，3萬3601人病故；巴西確診58萬4016人，3萬2548人死亡；法國確診18萬8674人，2萬9021人死亡。

中國（不包括香港、澳門）迄今共確診8萬3022人，4634人染疫病故，7萬8319人痊癒。

歐洲確診總數達221萬2312例，18萬1143人死亡；美國與加拿大累計確診194萬3930例，11萬4633人死亡；拉丁美洲與加勒比海確診114萬5993例，5萬7701人死亡。

亞洲累計確診61萬239例，1萬7693人死亡；中東累計確診43萬7684例，9962人死亡；非洲累計確診16萬3287例，4606人死亡；大洋洲累計確診8612例，131人死亡。