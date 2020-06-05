非裔男枉死抗議潮蔓延全美　捐款拜登暴增

▲明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

由於明尼蘇達州值勤警察，以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德頸部致死掀起的抗議潮席捲全美，多個頂尖募款者聲稱，民主黨總統參選人拜登與盟友近日獲得的捐款暴增。

拜登（Joe Biden）陣營的募款者說，佛洛依德（George Floyd）枉死引發全美抗議潮，總統川普因應之道，像是1日警方驅離位於華府公園的和平示威者，讓他能夠在教堂前供媒體拍攝，催出許多新捐款者，包括部分共和黨人也掏出支票簿。

▲美國前副總統拜登。（圖／路透）



這位募款者把捐款湧入稱之為「熱切程度與奉獻規模的巨變」，不過他不願拿最近獲得的捐款總數與先前數額相比較，因拜登與民主黨全國委員會（Democratic National Committee）最近敲定的安排，允許更高額度捐款。

美國前副總統拜登1日以電郵告訴支持者，在5月底的6天內，他的陣營線上募款，達到可觀的600萬美元（約新台幣1億7900萬元）目標。拜登將在11月3日的大選與現任共和黨籍總統川普對決。

川普向來抨擊在抗爭期間行搶的那些人是「暴徒」，而他的陣營本週募款時重申，致力維護「法律與秩序」。

拜登和民主黨4月間申報募得6050萬美元，略低於川普與其他委員會募到的6170萬美元。