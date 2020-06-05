鳳梨炸彈餵懷孕母象…嘴部重傷絕望身亡　3嫌犯鎖定了！

▲母象遭餵食鞭炮受重傷，躲入水中止痛降溫，最終不幸去世。（圖／翻攝自Mohan Krishnan臉書）



記者王致凱／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）近日一頭懷孕母象遭人餵食鞭炮，導致嘴部遭嚴重炸傷失去進食能力，最終一屍兩命事件，震驚外界。喀拉拉邦首長維加揚（Pinarayi Vijayan）4日宣布，已經鎖定3名嫌疑人，全案正在調查中。

維加揚4日透過推特表示，「案件調查正在進行中，已經鎖定3名嫌犯。警察與森林管理部門將聯合調查此事；當地警察局長和森林管理部門官員已經前往案發地點，我們將盡一切可能將肇事者繩之以法。」維加揚向民眾保證，正義必將獲得伸張。



當天稍早，印度中央最高決策機構部長聯盟理事會成員賈瓦德卡（Prakash Javadekar）也表示，印度中央政府將協助調查此事，並且將殺害大象的罪魁禍首逮捕。

據悉，這起事件發生在上月23日，有人故意在鳳梨裡塞滿爆竹再讓母象吃下，結果炸藥在牠嘴裡爆炸，導致其嘴部骨折，無法進食，最終於4天後因傷勢過重和虛弱而死亡。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，由於大象痛苦的死亡過程，讓這起不人道殺害大象事件在全印度都引發眾怒。森林管理官員表示，塞滿爆竹的水果，最初可能是為捕捉野豬而設置的陷阱。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！