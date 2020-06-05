　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際（圖／集保所）

▲遇上武漢肺炎疫情來襲，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

每年五至六月，市場高度關注的股東大會陸續登場，國內外投資人都想透過股東會，表達對公司經營績效的支持與意見，但遇上武漢肺炎疫情來襲，即使國內疫情相對穩定，投資人參加股東會仍不免有室內群聚的擔心，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席，據集保結算所統計，從4月份開始，大多數股東會現場出席人數僅約20人左右，可見國人對於防疫危機意識的提升。

集保結算所朱漢強總經理表示，根據證交所統計，外資持有臺股比重已超過4成，集保以「國際化」為方針，持續擴大股東會外資股東的服務範圍，2014年起，分別與全球前二大的電子投票機構Broadridge（BR）、Institutional Shareholder Services（ISS）建立合作關係，提供外資股東跨國投票直通處理STP服務。2019年外資STP電子投票行使權數比率高達92%，顯示STP服務已有效協助外資股東投票作業更加便捷與高效率。

請繼續往下閱讀...

儘管上述跨國投票STP服務或由保管銀行代理投票，已能使多數外資股東行使電子投票，然而仍有少數外國自然人或法人股東，因為未委託保管機構代理投票且沒有持有自然人憑證或網路下單憑證，致無法辨識其身分，以往僅能採取委託出席或親臨股東會現場方式來行使表決權，值此疫情蔓延期間，集保結算所特別於本（2020）年4月起，提供外籍無憑證股東得以向發行人申請身分認證碼（CN碼），作為身分認證登入之依據，並提供英文版投票畫面，使外籍股東也能在世界各國無障礙地使用電子投票參與股東會，一方面保障其股東權益，更重要的是可為防疫盡一份心力。

集保結算所汪明琇經理表示，電子投票平台的中、英文雙語介面，不僅提供國內、外股東便利的股東權利行使管道，更展現臺灣資本市場邁向國際，追求公司治理的目標。本項提供外籍股東CN碼電子投票服務，自4月上線以來，已吸引了37家上市（櫃）、興櫃公司的外籍大股東申請使用，尤其是來臺第一上市（櫃）公司，對其外資大股東而言，透過電子投票參與股東會，除無須跨國移動冒感染風險外，更可親自表達對公司股東會議案之意思表示，可謂一舉數得。

股東會電子投票平台「股東e票通」網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html，歡迎投資人多加利用。

ET快訊
快訊／千萬BMW超跑北宜高速撞護欄　車頭撞爛成V字型..駕駛
17歲少女懷孕產女..陸母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長
南下墾丁突停路中！「8男女亂舞狂歡」車全堵　超扯影片曝光網罵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電子投票全券商上線　股東會也能「順時中」

疫情難出國門權益不縮水！花旗展延信用卡機場服務1年　卡友免申請

苗栗2死3傷車禍　記憶體大廠美光證實為台中廠員工「將盡可能提供協助」

王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

和泰興業起家厝再現風華！中部分公司動土　「彰化新地標」預計明年5月完工

華碩AIoT團隊打造全新智慧製造解決方案　目標奪得30個智慧檢測專案

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際

康和證去年賺0.47元　將持續深耕金融科技、拓展國內外債券承銷

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

疫情難出國門權益不縮水！花旗展延信用卡機場服務1年　卡友免申請

苗栗2死3傷車禍　記憶體大廠美光證實為台中廠員工「將盡可能提供協助」

王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

和泰興業起家厝再現風華！中部分公司動土　「彰化新地標」預計明年5月完工

華碩AIoT團隊打造全新智慧製造解決方案　目標奪得30個智慧檢測專案

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際

康和證去年賺0.47元　將持續深耕金融科技、拓展國內外債券承銷

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

謝金河：台灣下一個亮點產業　資安商機！

65歲教頭恐無法場邊執教！丹東尼不滿被針對　NBA主席坦承言之過早

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

《玩很大》來賓驚見「校草級男神」！　曾文水庫錄外景…一整排全是高顏值藝人

中職／洪一中執教900勝M2　郭嚴文千安差3支

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車前進蘭嶼、綠島免費服務

花蓮視訊賣農產！外貿協會與花蓮農友視訊座談　輔導視訊行銷

花蓮水稻不稔實吉安也淪陷！繼4鄉鎮之後被列災害救助

罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

財經熱門新聞

即／威力彩「頭獎號碼」出爐！靠你獨拿6.6億

影／味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

新制勞退滿15年　首批勞工6萬人可領月退

加油要快！下周油價估漲1.8元「九二汽油站回20元大關」

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

振興3倍券這樣用最划算！　專家：選「非實體券」有這3大優點

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

房貸低利　薪轉戶可享最低1.38%

他在號子裡遇貴人　彰化農家漢變億元大戶

油箱快加滿！下周油價擬調漲1.8元「要多花一個便當錢」

萬事達卡：逾5成國人解封最想去花東、離島旅行

超越LINE Pay Money！街口支付用戶數破230萬

店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

疫情衝擊消費！4月刷卡額創11年最慘

更多熱門

相關新聞

超越LINE Pay Money！街口支付用戶數破230萬

超越LINE Pay Money！街口支付用戶數破230萬

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年4月底為止，電子支付使用人數達829萬人，一舉衝破800萬人次關卡，其中街口支付使用人數達233.6萬人，首度超越LINE Pay Money，奪下冠軍寶座。

疫情衝擊消費！4月刷卡額創11年最慘

疫情衝擊消費！4月刷卡額創11年最慘

股市回升！國銀4月獲利月增近7成

股市回升！國銀4月獲利月增近7成

進銀行有條件脫口罩？金管會這樣說

進銀行有條件脫口罩？金管會這樣說

沒戴口罩禁入股東會！金管會：暫不解封

沒戴口罩禁入股東會！金管會：暫不解封

關鍵字：

金管會集保結算所股東會電子投票

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面