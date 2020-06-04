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「碉堡小子」白宮外設置水泥護欄　川普威脅示威者：敢越過就放狗咬人

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▲▼白宮加強周遭防護措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮加強周遭防護措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

自從「佛洛伊德之死」示威行動加劇，川普就下令在白宮周圍築起圍欄，預防入侵行動。美國有線電視新聞網（CNN）的記者 Betsy Klein 4日在推特指出，白宮將進一步加強周遭的圍欄強度，有大型卡車運送更多的圍欄進入。全美的示威行動在4日進入第9天，川普曾表示，若有示威者若敢越過白宮圍欄，將面對「最兇猛的惡犬」及「最狠辣的武器」。

受到白宮外示威活動加劇，川普一度在5月29日偕同第一夫人梅蘭妮雅和兒子巴倫進入白宮地下掩體，時間長達一小時之久。

根據CNN報導指出，如果白宮的警戒升級為紅色，總統和其他第一家庭成員將會被轉移至緊急行動中心（Emergency Operations Center）。雖然川普事後接受採訪時表示，當時進入掩體是為了要「視察設施」，絕對不是因為人身安全受到威脅，才會撤離至地下掩體，但還是被外界譏笑為「碉堡小子」。

Betsy Klein的文章在短短4個小時內就獲得1.3萬個按讚和1.8萬個分享，隨著示威行動加劇，白宮周遭的圍欄範圍、強度也進一步擴大，甚至有示威者看見已經開始設置水泥護欄。

對此有網友在推特下方回應，「躲在圍欄後並不是一個總統該有的行為」、「川普對他應該領導的人民感到恐懼」「這讓我想起了法國大個命的開始」「他無法建造墨西哥城牆，所以選擇在白宮建一個」。

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