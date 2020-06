「碉堡小子」白宮外設置水泥護欄　川普威脅示威者：敢越過就放狗咬人

▲白宮加強周遭防護措施。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

自從「佛洛伊德之死」示威行動加劇,川普就下令在白宮周圍築起圍欄,預防入侵行動。美國有線電視新聞網(CNN)的記者 Betsy Klein 4日在推特指出,白宮將進一步加強周遭的圍欄強度,有大型卡車運送更多的圍欄進入。全美的示威行動在4日進入第9天,川普曾表示,若有示威者若敢越過白宮圍欄,將面對「最兇猛的惡犬」及「最狠辣的武器」。

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz