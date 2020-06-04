佛洛伊德首場追悼會4日舉行　地點選在「這裡」...兒子也會出席

▲美國示威者在案發地點追思。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德之死，掀起全國性示威抗議，活動規模持續擴大。佛洛伊德的追悼會在4日開始舉行，地點位於明尼蘇達州的私立學校北方中央大學（North Central University）。根據CNN報導，這將是佛洛伊德去世後第一場追悼會，屆時美國非裔浸信會牧師，民權運動、社會正義運動家夏普頓（Al Sharpton）會代表致詞。

佛洛依德的家人、朋友和兒子昆西·梅森（Quincy Mason）將出席這場追悼會。明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）表示，在4日的追悼會將會是治癒所有人的契機，讓所有人看見明尼蘇達州州不同於上周一的面貌，是相當重要的。

▲華盛頓特區示威者高舉佛洛伊德名字的看板。（圖／路透）

「佛洛伊德之死」示威邁入第9天，多地都出現放火、搶劫等激進的暴力行為出現。夏普頓曾表示，「我們必須把這一刻發揚成一個運動，讓警察正視這場意外所需負起的責任。」

沃茨為了爭取權益，夥同明州人權部2日下午召開記者會，宣布針對明尼亞波里斯警察局提起公民權利訴訟，並且展開相關調查，希望能與市府達成協議，短期內解決警局長久以來的種族歧視，長期目標則是尋求體制性改變。

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