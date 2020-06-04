如果她還活著…已是16歲少女！女童麥德琳失蹤懸案　警追13年終於鎖定嫌犯

▲女童麥德琳13年前失蹤，全案終於出現破案曙光。（圖／翻攝自Facebook／Official Find Madeleine Campaign）



記者王致凱／綜合報導

英國女童麥德琳．麥坎（Madeleine McCann）13年前隨父母赴葡萄牙度假，未料卻在4歲生日前夕下榻房間內人間蒸發，全案至今懸而未解。德國檢警如今假定麥德琳已經死亡，同時起訴一名43歲男子涉嫌謀殺，為警方首次鎖定並起訴嫌疑人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，德國警方3日率先透露，已經鎖定一名犯下麥德琳失蹤案的嫌疑人；德國不倫瑞克公訴檢察官辦公室4日公布，檢方假定被害者已經死亡，目前正依殺人罪嫌調查一名43歲德國男子。

據悉，該名男子被德國媒體稱為Christian B，有性侵女童、竊盜和販毒前科，已經因另起案件而入獄服刑中。據信，Christian B在1995年至2007年間長期居住在葡萄牙阿爾加威地區（Algarve），正好與麥德琳．麥坎最後被人目擊的地點相符。

麥德琳失蹤案發生在2007年5月3日晚間，正好是麥德琳4歲生日前夕。當晚，麥德琳的父母到附近小吃店與朋友碰面，返回度假公寓時，發現女兒已經失蹤。

為了尋找麥德琳的下落，歐洲各國警方大規模啟動搜查行動，花費已超過1100萬英鎊（約4.1億元台幣），為歐洲現代最大一次人口失蹤案調查。英國倫敦警察廳最近一次啟動調查始於2011年。

假如麥德琳尚在人世，如今應該已經是一位16歲少女，他的父母至今沒有放棄希望。麥坎家族發言人表示，過去13年以來，警方從未掌握如此具體線索，麥德琳的父母相信，這次新進度可能會案件調查帶來顯著發展。

另一方面，與葡萄牙警方和德國警方共同偵辦此案的倫敦警察廳表示，由於還無法掌握麥德琳是否遇害，因此全案仍朝「失蹤人口」方向調查，

▼父母曾展示電腦模擬的麥德琳9歲外貌尋人。（圖／達志影像／美聯社）



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