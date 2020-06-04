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疫情下4月刷卡額創11年最大減幅　滙豐銀靠1張神卡搶下發卡王寶座

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▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲根據統計，4月刷卡金額達2,062億元，較去年同期衰退20.02%，創下11年以來最大減幅。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布今（2020）年4月信用卡最新統計，4月刷卡金額達2,062億元，較去年同期衰退20.02%，創下11年以來最大減幅，主要是受到疫情影響所致。此外，銀行發卡量與簽帳金額相較於3月大洗牌，滙豐銀行勇奪發卡王，而國泰世華銀行連續2個月奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年4月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,850萬張，總有效卡數約3,213萬張，其中當月簽帳金額約2,062億元，較去年同期減少516億元，衰退幅度達20.02%，創下2009年1月以來最大衰退幅度。

請繼續往下閱讀...

今年4月簽帳金額較去年同期衰退20.02%，銀行局官員表示，主要是受到新冠肺炎疫情影響，衝擊民間消費動能，像是國人無法出國旅遊，同時也減少出外吃飯，導致4月信用卡的刷卡金額減少。不過隨著疫情和緩，在振興三倍券、國旅優惠推出後，簽帳金額有望回升。

觀察各家銀行4月刷卡金額表現，國泰世華銀行以單月簽帳金額386億元排名第一，其次為玉山銀行（306億元），排名第三的是中信銀行（292億元）；今年4月發卡王由滙豐銀行奪下冠軍寶座，一共發了9.58萬張，緊追在後的是玉山銀行（7.13萬張）及國泰世華銀行（6.09萬張）。

滙豐銀行4月一共新發了9萬張信用卡，奪下冠軍寶座，銀行局官員指出，主要是與華航聯名卡到期換發新卡所致，近期推出旅人卡祭出高額回饋，提供海外消費10元起、國內消費18元起兌換1哩，打破聯名卡單一合作航空的限制，帶動發卡數大幅增加。
 

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