川普堅稱「進入地下碉堡是為了視察」　CNN打臉：跟老婆孩子躲一起

▲美媒披露川普不滿意自身形象太軟弱，才會選擇步行到白宮對街教堂舉聖經讓媒體拍照。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

非裔男子佛洛伊德之死掀起美國連日示威；而川普上周五卻一度進入白宮地下掩體內，遭外界譏諷是「碉堡小子」。對此，川普3日接受訪問時解釋，他當天只是到演體內「視察」，並非為了躲避示威群眾。

川普接受福斯新聞電台（Fox News Radio）表示，實際上他是在白天進入掩體內，並非示威者集結白宮外的時間。川普還說，他僅在掩體中待了非常短的時間，目的是為了「視察設施」，絕非為了自身安全而撤入地下碉堡。

川普聲稱，「他們說，這是一個下來看看的好機會，因為也許在某個時候會需要」。川普將此事形容為「維安評估」，而非「緊急事件」。川普說，「我只在裡面待了一小段時間」；他補充說，「視察的時間更多」。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）則引述多名知情人士說法打臉川普。CNN報導引述執法人員說法，5月29日晚間白宮外示威激化，川普火速撤入掩體內長達1小時，第一夫人梅蘭妮雅和兒子巴倫也同樣進入掩體。

另一名消息人士說，如果白宮將警報升級至紅色，總統將被轉移至緊急行動中心（Emergency Operations Center），其他第一家庭成員也同樣會被轉移。

報導指，川普進入掩體的消息見報後，川普對自己被形容為軟弱的形象十分不滿，堅持要在白宮大門外讓媒體拍照，才會在1日步行到白宮對街的聖約翰座堂。

不過，川普在專訪上承認自己過去曾經進入過掩體，聲稱自己只進去過「兩次半」。川普強調，進入地下掩體的目的是為了瞭解維安措施，並不是為了保護自己人身安全。

至於川普步行前往教堂外留影時，當局出動鎮暴警力強勢驅散示威者為其開道的作法，川普回應說，他沒有意識到拉法葉公園（Lafayette Park）示威活動會遭清場。

CNN指出，當天在白宮玫瑰花園就能聽見震撼彈的爆炸聲，街頭也瀰漫胡椒噴霧的刺鼻氣味，但川普仍堅稱他並不知道白宮外的示威情況。

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