疫情拉低國銀前4月獲利！　股市回升單月賺304億月增近7成

▲根據金管會統計，今年前4月稅前獲利1,113.8億元，則較去年同期衰退12.8%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布今年前4月本國銀行獲利及逾期放款情形，隨著疫情趨緩，國銀4月稅前盈餘304.4億元，較上月大增67.3%，也較去年同期增加0.5%，而今年前4月稅前獲利1,113.8億元，則較去年同期衰退12.8%。

根據金管會統計，截至今年4月，本國銀行放款總餘額為30兆3,856億元，較上月底增加849億元；逾期放款金額為737億元，較上月底增加3億元；逾期放款比率為0.24%，與上月底相同。

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統計顯示，今年4月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為571.84%，較上月底569.83%，增加2.01個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年前4月本國銀行稅前盈餘達1,113.8億元，較去年同期減少12.8%，其中國內總體分行達657.7億元，年減16.3%；國際金融分行（OBU）獲利為340.6億元，較去年同期增加1.9%；海外分行達95.6億元，較去年同期衰退31.4%；大陸分行達20億元，年增16.5%，顯現OBU、大陸地區分行獲利呈現成長外，其餘則呈現衰退態勢。

國銀4月獲利304.4億元，較去年同期小幅增加0.5%，累計前4月獲利1,113.8億元，則較去年同期減少162.9億元，銀行局表示，今年1至4月受到新冠肺炎疫情影響，市場劇烈變動，導致國銀金融資產評價縮減，拉低獲利表現。不過4月股市逐步回升，金融資產利益評價也跟著轉虧為盈，投資收益也有所增加。

至於海外分行4月獲利只有14億元，較去年同期衰退57.8%，累計前4月獲利95.6億元，也較去年同期減少31.4%，銀行局指出，單月獲利大減主要是利息淨收入減少、投資淨利減少，加上提列備抵呆帳增加所致，而前4月獲利減少則因利息收入減少、增提備抵呆帳。