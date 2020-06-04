房貸超低利　薪轉戶也受惠最低1.38%

▲央行降息、公股加碼優惠，壓低市場房貸利率，不僅公務員、高薪族享受低利房貸，薪轉戶也可以享受最低1.38%的低利房貸。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，房貸利率愈殺愈低，不僅五大銀行新增房貸為1.381%創下歷史新低之外，永豐銀今（4）日表示，為了嘉惠薪轉戶，推出給薪轉戶的優惠，房貸利率最低1.38%。

央行日前公布4月五大銀行包含台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀新承做購屋貸款金額為新台幣493.25億元，較3月減少43.61億元，利率則持續走跌，月減0.212個百分點，降至1.381%，創史上新低。

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央行在3月降息1碼（0.25%）之外，公股銀配合行政院的紓困政策，給予房貸族群再減碼1碼，使得房貸利率愈走愈低，甚至部分房貸族的利率還不到1%，在市場上也形成一股壓力。

永豐銀針對有往來企業的員工薪轉戶提供六大優惠，包含外幣、基金、房信貸、證券交易、消費、生活等六大類優惠，為企業及員工、銀行建構三贏模式。其中房貸為例，利率最低1.38%、甚至還有機會免手續費。此外，永豐理財型房貸也有「雙利」優惠，房貸利率為1.4%起、動用理財的部分利率也只1.8%起，讓想利用房貸理財者增添靈活周轉的工具。

另外，土銀、中信銀行則是給予軍公教超低利的優惠，最低則是1.31%起；上海商銀則有牙醫菁英房貸，針對牙醫師認同卡正卡持有人推出優惠貸款，一段式利率1.58%。