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進銀行有條件脫口罩？　金管會：配合指揮中心防疫鬆綁政策

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▲▼臺灣銀行拍攝民眾進銀行強制戴口罩情形-臺灣銀行,口罩。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾進入銀行要戴口罩、量體溫，金管會表示，指揮中心宣布防疫鬆綁政策後，配合辦理解禁相關事宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內連53天沒有本土病例，預計7日起大規模解封，民眾關注進入銀行強制戴口罩是否能「解禁」，金管會今（4）日表示，待指揮中心說明對疫情整體的判斷，宣布相關防疫鬆綁政策後配合辦理解禁戴口罩相關事宜。

為防治控制疫情需要，避免金融體系運作受到威脅，金管會接受銀行公會建議，於4月17日獲中央流行疫情指揮中心核示同意，公告自4月20日至中央流行疫情指揮中心解散之日止，進入銀行營業場所，實施量測體溫及應配戴口罩，經連續量測2次若有發燒（額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度）或未配戴口罩者，不得進入。

請繼續往下閱讀...

不過，隨著國內疫情趨緩，指揮中心開始推動防疫新生活，7日將正式解封，交通部研議郵局仍須量體溫、戴口罩，但進入後若可維持社交距離可不戴口罩，民眾關注進入銀行是否會鬆綁相關防疫措施。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，指揮中心將在7日解封，銀行會等指揮中心當天明確說明對整體疫情的判斷，並宣布相關防疫鬆綁政策後，配合辦理民眾進入營業場所要戴口罩解禁的相關事宜。

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