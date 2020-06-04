沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

▲股東會旺季到來，外界關注是否鬆綁入場規定，金管會表示，目前不會解封相關防疫措施。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

指揮中心近期推動防疫新生活，預計7日正式解封，外界關注股東會是否鬆綁相關入場措施，金管會今（4）日表示，目前公開發行公司的通知書已發出去，已有載明進入股東會的注意事項，綜合考量下，目前不會解封相關防疫措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，4月17日指揮中心給金管會同意函，從4月20日起至指揮中心解散之日，禁止沒有戴口罩或發燒的民眾進入股東會會場，同時也有配合制定公版通知書去載明，且修定股東會防疫指引，因此當初要求進股東會要戴口罩有2點考量。

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首先是現行股東會召開，一定要在6月底前召開完成，加上考量指揮中心新版防疫措施，落實個人防護措施，包括若沒辦法維持社交距離時，還是要戴口罩。依照現行來看，股東會都是在室內召集，要保持1.5公尺的社交距離，有其困難性，因此進入股東會要戴口罩，除了防止感染風險，也有助於發行公司調整座位。

第二，集保公司針對是否要維持戴口罩、量體溫等措施，也有請股務機構進行過討論，大家考量既然要維持社交距離，還是要戴口罩，因此保留原先規定，此舉也有助於股東會場地的安排。

蔡麗玲指出，目前公開發行公司的通知書已有載明進入股東會的注意事項，且已都發出去了，因此綜合考量，目前不會去解封相關防疫措施，至於是否有人數上限，她則說，將按照指揮中心的規範辦理。

金管會主秘陳開元也提及，指揮中心若在7日有調整，也不排除配合指揮中心對疫情的判斷，配合辦理相關措施。