　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲股東會旺季到來，外界關注是否鬆綁入場規定，金管會表示，目前不會解封相關防疫措施。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

指揮中心近期推動防疫新生活，預計7日正式解封，外界關注股東會是否鬆綁相關入場措施，金管會今（4）日表示，目前公開發行公司的通知書已發出去，已有載明進入股東會的注意事項，綜合考量下，目前不會解封相關防疫措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，4月17日指揮中心給金管會同意函，從4月20日起至指揮中心解散之日，禁止沒有戴口罩或發燒的民眾進入股東會會場，同時也有配合制定公版通知書去載明，且修定股東會防疫指引，因此當初要求進股東會要戴口罩有2點考量。

請繼續往下閱讀...

首先是現行股東會召開，一定要在6月底前召開完成，加上考量指揮中心新版防疫措施，落實個人防護措施，包括若沒辦法維持社交距離時，還是要戴口罩。依照現行來看，股東會都是在室內召集，要保持1.5公尺的社交距離，有其困難性，因此進入股東會要戴口罩，除了防止感染風險，也有助於發行公司調整座位。

第二，集保公司針對是否要維持戴口罩、量體溫等措施，也有請股務機構進行過討論，大家考量既然要維持社交距離，還是要戴口罩，因此保留原先規定，此舉也有助於股東會場地的安排。

蔡麗玲指出，目前公開發行公司的通知書已有載明進入股東會的注意事項，且已都發出去了，因此綜合考量，目前不會去解封相關防疫措施，至於是否有人數上限，她則說，將按照指揮中心的規範辦理。

金管會主秘陳開元也提及，指揮中心若在7日有調整，也不排除配合指揮中心對疫情的判斷，配合辦理相關措施。

ET快訊
癌患想念的停產素食麵送到了！　唯一「空前復刻版」...7hr
漁光島苦等重機情侶！攝影師「你們到了嗎」0回音　最後對話爆鼻
各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

公股銀振興國內經濟砸逾6億　獎勵員工旅遊、教育訓練

店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

找工作快點看！聯強國際四大事業部釋出200職缺

理財周刊／綠電基建產業能見度最高

理財周刊／529台灣解放日

中嘉槓上凱擘！2大有線電視集團爆授權費爭議求助NCC調處

先探／誰掌6月說話權？

三倍券電商認定方式　經濟部：政策沒有轉彎的問題

先探／謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

公股銀振興國內經濟砸逾6億　獎勵員工旅遊、教育訓練

店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

找工作快點看！聯強國際四大事業部釋出200職缺

理財周刊／綠電基建產業能見度最高

理財周刊／529台灣解放日

中嘉槓上凱擘！2大有線電視集團爆授權費爭議求助NCC調處

先探／誰掌6月說話權？

三倍券電商認定方式　經濟部：政策沒有轉彎的問題

先探／謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

疫情緩解！彰化大戲院進新片了　7月中旬重新開幕

1600精銳兵力待命！82空降師驚傳「上刺刀」對付平民　美軍緊急回應了

謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開

從日本轉戰俄羅斯聯賽！　林昀儒將與德國前球王當隊友

光做2週超有感！辣媽曝「4分鐘速瘦操」腿、腰有救了...屁股也開始微笑

被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

留美陸生趁火打劫　名牌PO網炫耀　還說「我愛祖國」！

法院不是這樣給你玩的！他不按規矩提告敗訴　「告法官亂判」遭罰6萬

川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

他在號子裡遇貴人　彰化農家漢變億元大戶

振興3倍券這樣用最划算！　專家：選「非實體券」有這3大優點

味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

快訊／台灣招手國際高科技巨頭名單曝光　思科、谷歌都在列

他17歲拿10元離家　賣肉乾拚出百億王國

油箱快加滿！下周油價擬調漲1.8元「要多花一個便當錢」

北都下架NGC、衛視電影　10萬戶受影響

快訊／中油加油90元爽中千萬！3-4月發票中獎清冊在這裡

新制勞退滿15年　首批勞工6萬人可領月退

振興三倍券過期不退錢！經濟部6大提醒　懶人包一次看懂

勞工紓困貸款10萬元逾106萬人申請　勞動部：持續開放申請暫不喊卡

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

杏一限量1.5萬組盒裝口罩開賣　再祭防疫產品組合搶市

哈日族注意！日圓匯價重返0.27字頭　換新台幣5萬多賺逾3000元

更多熱門

相關新聞

媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會

媒合社會新鮮人就業　新生醫專就業博覽會

六月是畢業的季節，為協助即將步出校園的社會新鮮人順利就業，新生醫專４日舉辦「2020校園徵才博覽會」，配合防疫規定，校方將徵才規模壓縮至千人以下，儘管攤位數減少，企業機構開出的職缺數仍高達2350個，準畢業生仔細在攤位中尋覓心儀的工作與環境，董事長劉奕彩預祝畢業生都能順利找到理想的工作。

疫情衝擊產業　吳東進：該倒的就會倒

疫情衝擊產業　吳東進：該倒的就會倒

巴薩隱匿5球員確診？梅西又被要求砍薪

巴薩隱匿5球員確診？梅西又被要求砍薪

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

東奧變革　簡化開閉幕式、觀眾數

東奧變革　簡化開閉幕式、觀眾數

關鍵字：

金管會股東會防疫指揮中心疫情新冠肺炎口罩

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面