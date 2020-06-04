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公股銀振興國內經濟砸逾6億　獎勵員工旅遊、教育訓練

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▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲臺灣銀行。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，接下來要推動振興經濟階段，公股銀除了積極配合紓困之外，獎勵員工國內旅遊也不餘遺力，整體來說八家公股銀將砸超過6億多元鼓勵員工國內旅遊、補助或者是教育訓練。

銀行公會今（4）日舉行「平安出遊，快樂消費，協力振興」銀行業初步估計將有13.6億元將鼓勵員工在國內旅遊、教育訓練及補助員工；並且藉由員工國旅而消費，進一步振興國內經濟。

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公股銀行也陸續公布編列預算，提供員工旅遊和振興經濟；以100%國營的銀行台銀來說，教育訓練費用就有3000萬元，加上補助員工旅遊、國內旅遊，預算就有1億元；而土銀員工旅遊補助每人1200萬元、整體來說光是員工旅遊補助就有5800萬元來鼓勵員工。

三商銀中華南銀行會辦理經理人激勵大會、理財教育訓練原本過去都在國外辦理，今年也班師回國內舉辦林林總總共計1.5億元；一銀也規劃文康活動、國內訓練、休閒旅遊等，共計1.4億元。彰銀則表示，員工旅遊補助每人就有1000元，加上分行經理另籌資金等，就有1300萬元，加計其他教育訓練等，整體預算也上看1億元。

另外，兆豐銀體恤員工，補助員工旅遊從每人3000元加碼到4000元、以及員工消費補助還有2000元，整體而言兆豐也有1.1億元的預算；合庫也有理專的教育訓練，預算也上看1億元。台企銀理專國外教育訓練也轉回國內教育訓練，預算約1000多萬元；加計其他員工旅、員工補助，預算也達到數千萬元。

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