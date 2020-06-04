店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

▲經濟部今（4）日表示，店家收到振興三倍券，將自本月23日開放兌換現金，並提供二大兌領管道。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券即將在本月中旬上路，經濟部今（4）日表示，店家收到振興三倍券將自本月23日開放兌換現金，有統一編號的店家可選擇開戶銀行或郵局兌領；沒有統一編號者，則可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位兌換。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自 7 月 1 日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從 7 月 15 日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為 500 元 4 張與200 元 5 張。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

針對開店的朋友收到三倍券後如何兌領，經濟部表示，有統一編號的店家到開戶銀行或郵局兌換，提供統編就可以存入企業帳戶。如果要存負責人帳戶，除提供統編以外，還要提供稅籍或商業登記。

至於沒有統一編號的店家，可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位，向銀行或郵局兌現後再發給店家。

另外，針對三倍券能不能找零的問題，經濟部表示並不鼓勵找零，因為三倍券就是要刺激消費，希望大家能夠買超過面額。例如要買價值220元的東西，就拿出200元三倍券，自己再多付20元，會更有刺激消費的效果。



如果店家要找零，經濟部表示不會強力禁止，但消費者不能強迫店家找零。經濟部強調，歡迎店家、商圈跟攤販，一起集思廣益，推出更多優惠組合，讓所有消費者享優惠，也活絡消費市場。

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