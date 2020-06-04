三倍券電商認定方式　經濟部：政策沒有轉彎的問題

▲經濟部今（4）日表示，三倍券有關電商認定方式，從未決策要採取認統一編號，當然就沒有所謂政策轉彎的問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院日前宣佈振興三倍券不能用在電商平台，外傳原本採取認統一編號，又改為認平台的方式，被視為政策大轉彎；對此，經濟部今（4）日表示，從未決策要採取認統一編號的方式，當然就沒有所謂政策轉彎的問題。

媒體報導「3倍券禁電商又轉彎 認統編改成認平台」，經濟部今（4）日表示，三倍券雖不能適用在電商平台，但從一開始就說明會開放藝文展演、體育賽事等鼓勵民眾走出去消費的票券平台。

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經濟部也強調，經濟部長沈榮津昨日並沒有針對此事召開會議，有關於如何認定與開放藝文展演、體育賽事等範疇，僅在內部工作會議曾討論過是否採統一編號認定，但並未被採納。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

經濟部指出，早在6月2日三倍券政策公布時就已說明，會開放深受疫情影響的藝文展演及體育賽事等電商平台適用三倍券，至於納入認定方式，在與文化部及教育部討論後，決定由主管機關提供相關購票平台名單作為識別。

對於媒體引用不具名的「經濟部官員」，先稱排除電商會採取「認統編」，再說改採「認平台」，製造政策轉彎的錯誤印象，甚至編造沈部長根本沒有召開的「幽靈會議」，經濟部表示不滿且遺憾。

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