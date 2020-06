快訊／印尼海域規模6.7地震強襲！狂搖至少30秒　菲律賓也有感

▲震央距離印尼北蘇拉威西省城市馬納多(Manado)約416公里。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/編譯

根據歐洲-地中海地震中心(EMSC)最新數據,印尼哈馬黑拉島(Halmahera)北部海域當地4日下午4時49分發生規模6.8地震,震央距離印尼北蘇拉威西省城市馬納多(Manado)約416公里,震源深度120公里。當局並未發布海嘯警報,根據最新數據,目前規模已下修至6.7。

另據美國地質調查局數據測得數據,該起地震規模已自6.7下修至6.4。

根據印尼網友最新回報,這起地震搖晃時間約有30秒。另名自稱住在菲律賓民答那峨島聖托斯將軍市(General Santos)的網友則說,震感相當強烈;位在達沃市的網友則說,地震來襲當下,一家人正在用餐,吊燈搖晃將近1分鐘。

