快訊／印尼海域規模6.7地震強襲！狂搖至少30秒　菲律賓也有感

▲震央距離印尼北蘇拉威西省城市馬納多（Manado）約416公里。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／編譯

根據歐洲-地中海地震中心（EMSC）最新數據，印尼哈馬黑拉島（Halmahera）北部海域當地4日下午4時49分發生規模6.8地震，震央距離印尼北蘇拉威西省城市馬納多（Manado）約416公里，震源深度120公里。當局並未發布海嘯警報，根據最新數據，目前規模已下修至6.7。

另據美國地質調查局數據測得數據，該起地震規模已自6.7下修至6.4。

根據印尼網友最新回報，這起地震搖晃時間約有30秒。另名自稱住在菲律賓民答那峨島聖托斯將軍市（General Santos）的網友則說，震感相當強烈；位在達沃市的網友則說，地震來襲當下，一家人正在用餐，吊燈搖晃將近1分鐘。