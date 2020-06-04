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文在寅貼身隨扈長太帥　爆紅所累　辭職改行當髮型師！

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▲文在寅的貼身隨護崔英才因為外貌出眾而爆紅。(圖／翻攝自MBC電視台畫面)

文在寅的貼身隨扈崔英才因為外貌出眾而爆紅。(圖／翻攝自MBC電視台畫面)

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅之前在競選期間，他的貼身隨扈崔英才(譯音)因為長得太帥而意外走紅。當時，文在寅的選舉團隊還調侃他「作為隨扈，長得太帥其實是不合格的。」

媒體的大幅報導影響到他正常的隨扈工作，最後更導致他無法再繼續做下去。崔英才後來辭職，轉而經營一家理容店。韓國《中央日報》周三(3日)報導，崔英才在2日播出的電視綜藝節目中透露了自己的近況。

現年39歲的他，是特種兵軍官出身。談到過去的護衛工作經歷時，他表示自己也曾為聯合國前秘書長潘基文、阿拉伯聯合大公國的親王等人擔任過護衛工作。

報導指出，文在寅競選總統時，緊隨在他身旁的崔英才因為顏值破表而備受關注。崔英才說：「近距離的護衛工作不能給人留下太兇的印象。長相柔和的人比較適合，所以選中了我。」

崔英才坦言：「那時受到太多的關注，處境有些為難。由於媒體多次報導，再加上不斷有人想跟我聯絡，所以不得不暫時停止護衛工作。那時恨不得自己的臉被大家遺忘。」

他繼續說：「現在沒有再當隨扈了，而是當髮型師。」他透露，當年結婚後第二天他就被派駐在國外，過了半年後才回來。後來他開始擔任隨扈，整整幹了10年。女兒出生後，為了能夠從小給她更多父愛，所以開了家理容院，也獲得了相關證照資格。

當被問及「當隨扈時印象最深的人是誰」時，他回答說：「是文在寅總統。因為保護著文在寅從候選人到當選，所以具有特別的意義。」他也指文在寅雖然身居要職，人卻很隨和，沒有架子。

▲文在寅的貼身隨護崔英才因為外貌出眾而爆紅。(圖／翻攝自MBC電視台畫面)

 ▲崔英才(左)擔任文在寅貼身隨護時畫面。(圖／翻攝自東亞日報)

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