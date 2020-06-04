禁飛令讓五個一變五個零　在美陸人：不知何日是歸期

▲「五個一」是指中國民用航空局為防止疫情移入風險，自3月29日開始實施的「一家航空公司一個國家只能保留一條航線，一週最多執行一班」政策。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社台北4日電

美國運輸部當地時間3日發布命令，計劃自6月16日開始暫停中國航空公司飛往美國的定期客運航班。在美陸人擔心，中國民航的「五個一」措施若變成五個零，原本已困難重重的歸國路將更遙遠。

美國之音（VOA）今天在報導中引述運輸部表示，如果川普總統下令，命令生效時間可能會提前。

在加州留學的陳同學手握一張來之不易的中國南方航空機票，這張機票本來應於6月7日將她從洛杉磯帶回廣州。隨著運輸部提出禁令以及禁令可能提前生效，她對美國之音表達了自己對行程的擔憂。

她說，「我擔心飛機還能不能飛，究竟還能不能回國」。

報導說，運輸部這項禁令是因為中國政府實際上禁止了美國商業航班恢復兩國之間的客運服務，而中國的做法違反了兩國現有的航空協定。

美國運輸部在一項聲明中表示，目前共有4家中國航空公司執行美中之間定期客運航班，卻沒有任何一家美國航空公司有相同待遇。

據報導，美國限制的中國航空公司包括中國國航、中國東方航空、中國南方航空、廈門航空、海南航空，四川航空以及首都航空，其中後3家尚未開闢美國航線。

聲明還說，將繼續針對飛航問題與中方接觸，「我們將允許中國航司運營與中國政府允許的美國航班相同數量的定期客運航班」。

來自中國的張女士今年一月持旅遊簽證赴美探親，隨後因2019冠狀病毒疾病疫情爆發，她一直買不到回國的機票，目前已面臨著身分過期的風險。

報導說，張女士在美停留期限將於7月到期，無奈之下只得向移民局提交延期居留申請（EOS）。

她擔心移民局一旦拒絕她的申請，加上美國提出的禁飛令，最後可能只有再想辦法購買多方轉機的機票回國。

美國達美和聯航等航空公司原本計劃本月恢復飛往中國的航班，並向中方提出了申請，但未獲得回應。

達美航空在一份聲明中說，「我們支持並感謝美國政府為保障我們的權利和公平所採取的行動」。達美還告訴美國之音，本月能否復航目前「還不清楚」。

聯航3日則透過電郵告訴美國之音，「我們期待在監管環境允許的情況下恢復美中之間的客運服務」。

美國運輸部禁令公布後，中國民航局今天上午宣布，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家飛往中國的民航班機，並開放美國航空公司客運復航，但一週僅有一班。

「五個一」是指中國民用航空局為防止疫情移入風險，自3月29日開始實施的「一家航空公司一個國家只能保留一條航線，一週最多執行一班」政策。