聚餐人流回籠！王品台灣5月營收創四年來同月新高

▲餐飲龍頭王品集團今（4）日公佈台灣事業群五月營收達9.6億元，創2016年以來的同月新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎防疫工作趨於穩定，民眾外出用餐消費信心及意願回升，餐飲龍頭王品集團今（4）日公佈台灣事業群五月營收達9.6億元，不僅年增6.77%、月增57.20%，更創2016年以來的同月新高紀錄。

王品表示，3、4月疫情嚴峻時期，集團陸續推出的外帶外送服務，成效良好，即使5月用餐人潮回籠、母親節聚餐潮，外帶外送仍佔台灣營收將近一成；王品集團加入外帶外送市場，短期內創造良好聲量，同時藉此開發許多年輕的新客源，也可望為疫情後營收增添柴火。

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▲王品集團執行長李森斌(圖右)與Uber Eat台灣總經理李佳穎簽定合約後正式啟動外送服務。（圖／記者湯興漢攝）

王品集團分析，今年台灣事業群不畏疫情，仍按照原訂計畫推出全新品牌「和牛涮」，主打吃到飽和牛火鍋，是集團首度從套餐、單點料理跨入吃到飽市場，開幕至今訂位踴躍，假日更是一位難求，「疫」外在開幕短短3個月，就首度拚出單月單店千萬業績。

另外，大陸疫情也呈現漸進平穩的態勢。王品集團大陸事業群5月營收達4.3億元，月增71.57%。兩岸合併營收13.9億元，月增61.40%，逐步走出疫情谷底，穩健向上。

依據根據「中國飯店協會」的調研顯示：5月餐飲業營業額平均恢復到去年同期57%，王品大陸事業群整體回復為85%，王品、西堤等主力品牌更超過九成，高於大陸餐飲業整體平均水準，同時恢復單月獲利狀態。

展望後市，王品表示，本土案例「零確診」至今已達53天，防疫管制鬆綁可望在本月7日正式宣佈，加以政府「振興三倍券」將於本月15日上路，王品集團著手規劃振興券的加碼優惠，可望進一步刺激消費意願、提升營收。

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