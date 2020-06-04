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新冠肺炎激勵歐洲用藥增加　藥華藥5月營收月增7627%

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▲左起為藥華藥總經理黃正谷、董事長詹青柳及執行長林國鐘。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為藥華藥總經理黃正谷、董事長詹青柳及執行長林國鐘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

藥華藥（6446）今（4）日宣布，因配合歐盟夥伴緊急出貨Ropeginterferon alfa-2b（P1101），5月單月營收8345萬元，月增7627%，年增20%，主要是出貨藥品給歐洲合作夥伴的收入。法人預估，隨著未來P1101在歐洲市場銷售成長，預計會再有一波權利金的收入。

藥華藥表示，5月營收主要來自於歐洲使用P1101的病患快速增加，歐洲夥伴因此在今年3月增加P1101的訂單需求，由於此次訂單需求量大，夥伴提出請藥華藥先將歐洲的現有藥品備貨在5月緊急出貨，同時藥華藥目前也持續趕工中，以完成這次歐洲的訂單。

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藥華藥指出，有關增加需求的原因，據悉與新冠肺炎疫情有關，由於英國國民保健署對易感染COVID-19高風險族群的癌症病患提出聲明，MPN專家也同樣針對包含PV在內的MPN患者提出一系列的呼籲。

藥華藥進一步指出，研究報告指出Ruxolitinib會弱化患者的免疫系統，導致患者更容易遭受到他種病毒嚴重的感染，因此這些患者可能有增加COVID-19感染的風險，應採取最嚴謹的預防措施，而在同一份報告中指出，接受干擾素治療的患者則沒有這方面的疑慮。

藥華藥說明，繼歐洲合作夥伴從去年2月取得歐盟P1101藥證後，已陸續在歐洲11個國家取得銷售權，並將P1101納入醫療藥物給付，自去年年中於奧地利上市，即進入實質銷售營收階段，P1101目前已在奧地利、德國、斯洛維尼亞、丹麥、義大利、愛爾蘭、英國、捷克、匈牙利、法國、希臘正式上市，並積極申請瑞士、中東土耳其、以色列等國家的銷售權。

營收方面，藥華藥強調，已分別在去年3月、5月及12月出貨P1101給歐洲合作夥伴，去年全年單出貨藥品的營收就達3億元，未來歐洲合作夥伴在授權的國家進行藥品銷售後，將會再付權利金給藥華藥。法人預估，目前P1101的藥價在歐洲每人每年逾300萬元，推估P1101未來市場極具潛力。

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